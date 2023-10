Alla scuola Paolo Grassi ritorna Morsi. Gli artisti e il programma completo

Milano, 4 ottobre 2023 – Dal 7 al 19 ottobre torna Morsi, rassegna di danza nuova, giovane, attuale, alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi - Alta Formazione, in via Salasco 4, che per due mesi svilupperà gli appuntamenti della sua nona edizione.

Si comincia con “En Avant!”, creazioni coreografiche dei diplomati, diplomandi e invitati dell’Atelier di Danza Contemporanea diretto da Marinella Guatterini. Il 7 e 8 ottobre si inaugura nell’atrio di ingresso, usato come palcoscenico, con due performance: il lavoro “alieno e ridanciano/meccanico” di Claudio Gattulli, “Ai Like”, e quello “impacciato, e disfattista” di Veronica Messinese “Delicate”, frutti di due talenti scoperti nell’ex-terzo Corso Danza Contemporanea.

E poi ecco “In the Place, the Space” di e con Mariangela Di Santo e Carmine Dipace, “TO BE OH” di Elena Della Manna e Carla Andolina, ispirato a “Hamletmaschine” di Heiner Müller, e “Nutshell”, un brano “empatico, quasi infantile-amoroso” di e con Chiara Carducci e Giacomo Graziosi.

In Sala Teatro: “Indomito” di Eleonora Strobino, focosamente quasi “à la Martha Graham”, “Kintsugi” di Mirko Donsanto, titolo giapponese che rinvia a “riparare i cocci con l’oro” e ancora “Struggle” di Francesco Valli, muscolare e veloce.

Si continua il 14, 15 e 27 ottobre e ancora l’11, 18 e 19 novembre. Tra le proposte: “Cuma” di Michele Ifigenia Colturi (diplomato 2020) con la sua pluripremiata Compagnia Tyche, apripista per “The Discovery” di Eleonora Strobino, “Owned” di Francesco Romagnoli e “+ 5/4” di Mirko Donsanto, create in residenza alla “KoresponDance” a Zdar nad Sázavou, nella Repubblica Ceca.

In più ecco “The Sofa” per Intercettazioni/Trampolino/Claps di e con Tommaso Cavalcantie Tereza Moulisovà, danzatrice della Repubblica Ceca che ha partecipato al progetto, con la drammaturga Giulia Cermelli.

Tante novità: una rassegna di videodanza a cura di COORPI, “Focus on Dance Screen”; un workshop della regista americana Alla Kogan; un seminario di Yasmine Hugonnet con Teatro delle Moire-festival Danae, un intervento di Marisa Hayes, curatrice della pubblicazione “Repères”, sulla scena francese. Incontri, scambi, tra operatori e artisti potranno dar luogo a nuove residenze e, si spera, a benvenute. sorprese.