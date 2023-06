Miss Italia 2023: due appuntamenti in Lombardia nel week-end. Selezioni a Melegnano e Zanica

Il concorso Miss Italia propone due appuntamenti in Lombardia per questo week-end. Domani, sabato 17 giugno, le aspiranti Miss Italia disputeranno una selezione in Piazza Vittoria a Melegnano (Milano), a partire dalle ore 20,30. Invece domenica 18 ci saranno un casting e una selezione alla Rosa Bianca di Zanica, poco a sud di Bergamo.

A Melegnano

Quello di Melegnano è un appuntamento tradizionale per Miss Italia, interrotto solo negli anni della pandemia. Il comitato di tappa melegnanese è capeggiato da Valentina Cortese che fornisce ad Alessandra Riva, responsabile di Miss Italia in Lombardia, tutti i supporti necessari per allestire un grande spettacolo.

Domani dalle 18,30 le concorrenti incontreranno autorità e pubblico al bar Vittoria. Oltre alle concorrenti in Piazza Vittoria sfilerà Fabiana Iannicelli, di Rodano, vincitrice quest’anno della prima selezione lombarda di Miss Italia a Castelmarte, nel Triangolo Lariano. La mora Fabiana, 174 centimetri, è aspirante attrice e ha frequentato corsi di danza. Fabiana Iannicelli rappresenta l’edizione 2023 del concorso.

In giuria ci sarà invece una delle migliori lombarde protagoniste dell’edizione 2022, Nikola Durisova, approdata alla fase finale con fascia Miss Bella dei Laghi.

A Zanica

La giornata di domenica 18 giugno sarà più impegnativa per l’agente regionale Alessandra Riva e il responsabile del comitato di tappa Giuseppe Sanna. Dalle 14 ci sarà infatti un casting per le ragazze che non hanno mai gareggiato a Miss Italia. Dalle 16 le concorrenti uscite dalla selezione parteciperanno a shooting fotografici nell’area del Centro Ippico La Rosa Bianca.

La selezione Miss La Rosa Bianca by Miss Italia inizierà alle 20 nell’area con tensostruttura del ristorante. A Zanica le madrine saranno due: Giulia Botta, 20 anni, di Brescia, e Matilde Cattaneo, 19, pavese di Frascarolo. Giulia, statura 1, 78, capelli castani e occhi marroni, è la vincitrice della selezione al Mascara di Mantova. La bionda Matilde, occhi verdi, 165 centimetri, domenica scorsa ha trionfato a Miss Cantù by Miss Italia.

Le concorrenti ammesse alla selezione de La Rosa Bianca sfileranno davanti ad una giuria comprendente anche l’ex calciatore German Denis, argentino, centravanti di numerose squadre comprese Independiente Avellaneda, Lanus e Arsenal di Sarandi (Argentina), Cesena, Napoli, Atalanta, Udinese, Reggina. L’Atalanta è la squadra italiana con la quale Denis detto El Tanque ha disputato più partite. Sarà in giuria pure la bionda bergamasca Melissa Arnoldi, di Dalmine, protagonista in fase finale di Miss Italia 2022 con titolo Miss Kissimo Lombardia.