Milano Fashion week, sfilano le donne colpite da tumore al seno: in passerella moda e prevenzione

Milano, 19 settembre 2023 – Hanno sfilato vestite da angeli e con fierezza mostravano le ferite delle loro battaglie. La Milano Fashion week si è aperta con una sfilata per la prevenzione e la lotta contro il cancro al seno: l'I/DEAL - Breast Cancer Fundraising Fashion Show, un evento per raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico attraverso un momento di concreta solidarietà che ha emozionato tutti i presenti per la potenza del messaggio. 21 donne provenienti da Italia e America, si sono date appuntamento il giorno prima della sfilata, e dopo essersi scambiate le loro esperienze, forti del loro vissuto, hanno dato vita propria agli abiti che la stylist Amelianna loiacono ha scelto per loro.

“Ogni corpo ha una storia, in base all’energia che emanavano abbiamo deciso quale abito farle indossare. Il momento più emozionante alla fine, quando Ginny e Cait hanno svelato le loro ferite. Gli abbiamo chiesto se se la sentivano e loro hanno acconsentito”. Ad inaugurare il tappeto rosso del Foyer dell'Aula Magna dell'Università Bocconi Lucia Pratanzaro, 85 anni, che l’anno scorso è stato diagnosticata la neoplasia: “ai giovani dico dedicatevi al lavoro ma non trascurate gli affetti, sono loro che vi salvano la vita”. Dietro di lei figlia e nipote a sostenerla in questa esperienza.

Solidarietà, condivisione e sensibilità: la moda dovrebbe essere soprattutto questo. Martina Colletti, 31 anni si è ammalata di tumore al seno due anni fa, il viso rigato dalle lacrime durante la passerella, rivela tutta la sofferenza passata ma anche il coraggio mostrato nell’affrontare il percorso di due anni di terapia: “oggi è un sogno che si realizza. Di questi tempi un anno fa stavo facendo le chemio. Ringrazio l’universo per le emozioni che sto vivendo”