Melzo, il Cammino di San Giovanni: nel verde del lungo Muzza

Melzo (Milano) - Il Cammino di Sant’Agostino da una parte, il Cammino dei Monaci (dunque la Via Francigena) dall’altra. Debutta nel Catalogo ufficiale dei Cammini Religiosi Italiani anche il neonato Cammino di San Giovanni, 53 chilometri da Melzo a Borgo san Giovanni, fra santuari e chiese, nel verde del lungo Muzza e delle campagne del Lodigiano. Lo annuncia con orgoglio l’associazione Amici del Cammino di san Giovanni, “nata“ a Melzo in febbraio, e che poco dopo aveva ufficialmente presentato il nuovo percorso, anello di congiunzione fra itinerari già noti, progetto di valorizzazione di un territorio ricco di bellezza. Cammino da fine settimana o, per i più atletici, di un giorno. Ma preziosa alternativa locale ai più noti e blasonati percorsi italiani o esteri. La comunicazione ufficiale è arrivata dal Ministero del Turismo.

"Siamo contenti - così il presidente dell’associazione Roberto Fabbri - . Questo riconoscimento della serietà del progetto ci sprona ancora di più a continuare sul percorso intrapreso". Le buone notizie sono arrivate in prossimità della festività di san Giovanni Battista, nello scorso giugno. Negli stessi giorni il gruppo promotore organizzava la prima "uscita di gruppo". "Ne seguirà un’altra a fine estate - così ancora Fabbri - . Pensavamo a ritroso, fra Lodi e Merlino.

L’intenzione è di promuovere, anche ‘a tappe’, le attrattive e i punti salienti della mappa". Informazioni, dettagli e bellezze del nuovo itinerario, "che va a valorizzare l’intero territorio dell’Adda Martesana e del Lodigiano" sono sui canali dell’associazione. E da questo mese, naturalmente, anche sul catalogo nazionale. 53 chilometri, su carta in tre tappe. Melzo-Merlino, circa 19 km, Merlino-Lodi, 21, e il rush finale fra Lodi e Borgo san Giovanni, dodici. Tanta bellezza lungo la strada: dalle chiese melzesi al Castello di Corneliano Bertario all’Oratorio bramantesco di Rossate di Lavagna sino alle chiese del Lodigiano. Fra tutte, il Santuario di san Giovanni Calandrone a Merlino, luogo di culto e pellegrinaggio.