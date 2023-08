Pellegrinaggio su trattori storici da Collebeato ad Assisi in memoria dell’amico

Brescia, 12 agosto 2023 – Da Collebeato, in Valtrompia, ad Assisi e ritorno, alla guida di trattori d'epoca, transitando e facendo sosta anche ad Alfero di Verghereto. L'iniziativa è nata e si è snodata nell'affettuoso ricordo di Oreste Rodella, vicepresidente del Gruppo amatori trattori d'epoca (Gate) della Valtrompia appunto.

Il viaggio programmato e rinviato

Già l’anno scorso, il presidente di quel sodalizio bresciano e tutti i soci avevano pensato di organizzare un viaggio, sui loro amati trattori, con destinazione Assisi, al fine di chiedere a San Francesco la grazia per la guarigione del loro vicepresidente colpito da grave malattia. Il gruppo Gate aveva programmato già per l’anno scorso quella marcia di intercessione rivolta al Poverello di Assisi con un pellegrinaggio fino alla sua città natale, ma poi avevano preferito rinviare il pellegrinaggio in quella località umbra, in attesa che le cure mediche, cui era sottoposto Oreste, dessero risultati positivi.

Da San Paolo VI a San Francesco

Dice, per un breve flash back, Renato Rossi del Gate: "L'anno scorso Oreste non se la sentiva di trascorrere tante ore a bordo del trattore, dalla Valtrompia ad Assisi. Così abbiamo rimandato l'iniziativa a quest'anno, nella speranza che le cure contro il male, che aveva colpito il nostro amico, portassero alla sua guarigione. Ma, purtroppo, il 1° giugno scorso Oreste è stato portato via per sempre. Per onorare la sua memoria abbiamo, pertanto, deciso di concretizzare la promessa fatta al compianto nostro vicepresidente con questa iniziativa, che abbiamo voluto chiamare ‘Da San Paolo VI a San Francesco: pellegrinaggio con i trattori d'epoca da Collebeato ad Assisi e ritorno’.

Quattro trattori storici

E così il gruppo Gate, è partito dalla Valtrompia con 4 trattori, per arrivare in tre tappe ad Assisi, percorrendo strade secondarie, per 470 km, oltre al ritorno. Le tappe che hanno interessato anche la Romagna, sono state la seconda con arrivo a Santa Sofia, e la terza che è transitata e ha sostato ad Alfero, dove i soci Gate sono stati salutati e accolti con affetto e simpatia, per l'Amministrazione comunale e la comunità d'Alto Savio, da Giuseppe Bardeschi, consigliere comunale di Verghereto. Da Alfero hanno proseguito per il Fumaiolo-Balze, Ville di Montecoronaro di Verghereto, per la vicina Toscana e poi per l'Umbria, sino ad Assisi. Ritorno nel paese di Papa San Paolo VI entro mercoledì.