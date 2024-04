‘Cenere’, Tiziana Ferrario racconta storie di donne straordinarie che hanno reso grande Milano

Milano, 15 aprile 2024 – Storie di donne coraggiose che hanno reso grande Milano. È questo il centro di ‘Cenere’, l'ultimo libro (Mondadori) della giornalista Tiziana Ferrario che oggi alle 18 sarà presentato alla libreria Mondadori di piazza del Duomo a Milano (ingresso libero). Modera il conduttore radiofonico Danilo De Biasio. Intervengono Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Telegrafo, e Venanzio Postiglione, vicedirettore de Il Corriere della Sera.

Un romanzo storico su Milano alla fine dell’Ottocento, l’ascesa di una città e la forza delle sue donne. L’intreccio narrativo si snoda a partire dall’amicizia tra due bambine di dieci anni.

Giovannina è una figlia del proletariato e come tante altre ragazzine è impiegata come piscinina, apprendista in una delle tante sartorie che servono le famiglie bene della borghesia cittadina. Mariuccia, nata in una casa della borghesia illuminata di quei tempi, ha come padre il parlamentare socialista Luigi Majno e come madre Ersilia Bronzini, fondatrice dell’Unione femminile e instancabile paladina della battaglia per l’emancipazione femminile, che vede la sua alba, in quegli anni, proprio nel capoluogo lombardo.

Intorno a Giovannina e Mariuccia prendono vita i personaggi che compongono l’entourage sociale di Ersilia e Luigi e in particolare quelli femminili “donne milanesi coraggiose e rivoluzionarie”, che hanno dato il via all'emancipazione in Italia.