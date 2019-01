Milano, 9 gennaio 2019 - Milano celebra Leonardo da Vinci, in occasione del 500enario dalla morte. Numerosi gli eventi dedicati al Genio. Innanzitutto, un cortometraggio di 24 minuti per raccontare il pensiero di Leonardo, le sue massime e la sua filosofia, rapportata al giorno d'oggi, con le domande che ogni giornalista vorrebbe fare all'inventore per eccellenza. E' stato presentato questa mattina in anteprima italiana a Palazzo delle Stelline a Milano 'Come to Leonardo', opera del regista Massimiliano Finazzer Flory, che impersona durante le riprese anche il genio italiano.

Il film - che ha anche una versione lunga, di 80 minuti - racconta di un possibile scoop, ricercato da due giornalisti, uno italiano e uno americano, in occasione del 500enario dalla morte di Leonardo, che si celebra nel 2019. I due pero', in cerca forse di un manoscritto o un'opera inedita, si trovano, ripercorrendo i luoghi della sua vita fino a Parigi, a tu per tu proprio con il filosofo, ingegnere, architetto, biologo, che spiega loro, nella sua lingua medievale, il senso delle sue scoperte e i concetti che lo hanno portato a essere precursore di molte innovazioni tecnologiche moderne.

Ambientazioni reali sono state usate come set, alcune milanesi come la basilica di Santa Maria delle Grazie, che ancora oggi ospita l'opera forse piu' celebre dopo la Monnalisa, il Cenacolo. La pellicola e' stata realizzata con il contributo di Rai Cinema e Bnp Paribas, che l'ha promossa in eventi aziendali per diffondere la cultura dell'"innovazione e della sostenibilita' ambientale". "Sguardo al futuro e rispetto della natura" sono le caratteristiche del genio di Vinci che trovano un "parallelismo con la vocazione dell'istituto bancario" italo-francese, come ha spiegato Isabella Fumagalli, ceo di Bnp Paribas Cardif e coordinatrice di Bnp Ifs Italia.

La proiezione di 'Come to Leonardo' è solo un tassello delle iniziative che Milano ha in mente per dare inizio all'"anno vinciano": nel 500enario della morte la citta' nella quale "ha vissuto piu' a lungo - ha spiegato l'assessore comunale Filippo Del Corno - vuole dimostrare che il genio di Leonardo appartiene all'Europa, anzi al mondo. Quindi e' ridicolo ogni tentativo di rinchiuderlo in confini nazionali". Tra le iniziative previste nel 2019, lungo un palinsesto che dura 9 mesi, la riapertura al pubblico della Sala delle Asse a Castello Sforzesco il 15 maggio. Dopo la presentazione delle celebrazioni a New York, inaugurazioni ufficiali si terranno anche a Londra (il 18 gennaio), a Parigi (il 12 febbraio) e a Berlino (il 25 febbraio). Due inoltre le mostre previste a Palazzo Reale, una dal titolo 'Il meraviglioso mondo della natura' e l'altra concentrata sul rapporto tra l'intelligenza poliedrica e il potere, rappresentato da Francesco I di Francia. Alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana saranno realizzate quattro mostre, mentre sulle sue scoperte scientifiche di concentreranno i percorsi pensati dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.