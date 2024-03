Flavio Briatore operato al cuore, Elisabetta Gregoraci: “Giorni difficili ma superati insieme”

Milano, 28 marzo 2024 – “Non c’è nulla di più importante della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita”: con questa frase anche Elisabetta Gregoraci è intervenuta in merito all’operazione a cui si è sottoposto l’ex marito Flavio Briatore.

L’imprenditore, con un video postato sui social nel pomeriggio, ha fatto sapere ai fan di essersi recato a fare una visita di routine dieci giorni fa durante la quale gli è stato trovato un tumore benigno al cuore, che ha reso necessario l’intervento e il ricovero del 73enne.

Le parole e le frasi di Elisabetta Gregoraci

Le immagini che Elisabetta Gregoraci ha lasciato sui social testimoniano la vicinanza dell’ex moglie verso Briatore, in questi giorni difficili: la prima foto immortala il numero di stanza d’ospedale in cui è stato ricoverato l’imprenditore milanese, correlata ai ringraziamenti a tutto il personale del San Raffale che si è preso cura di Briatore: “Oggi dopo dieci giorni la mia famiglia può ringraziare di cuore il professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto IQ dell’Ospedale San Raffaele di Milano”.

"In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. – ha commentato l’ex moglie e mamma del figlio Nathan Falco – In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere di qui”.

"Si torna a casa”

Con queste parole, corredate alla foto delle due mani di Elisabetta e Flavio che si stringono sul letto di ospedale, sono l’ennesima testimonianza del legame che ha sempre contraddistinto il loro rapporto: nonostante la fine del matrimonio nel 2017, i due non sono mai mancati l’una per l’altra.

"Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute – ha concluso la modella su Instagram – Si torna a casa. Ti voglio bene Flavio”.

Il selfie che immortala Gregoraci e Briatore insieme rassicura i fan dell’imprenditore, allarmati dalla notizia trapelata nell’ultima ora riguardo al tumore benigno che l’ha colpito.