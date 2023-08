JNueve, la band latina rivelazione: "La musica, sogno che si avvera"

Assago (Milano), 10 agosto 2023 – JNueve , la band di latini di seconda generazione che ha aperto i concerti dei big al Milano Latin festival. Quattro ragazzi della metropoli milanese che impazzano sui palchi di mezza Italia. E’ uscito da pochi giorni JNueve, l’ultimo album dei ragazzi nati o cresciuti in Italia, lanciati da Latin Factor, il progetto ideato da Fabio Messerotti per aiutare i giovani talenti di origine latina ad emergere nel mondo dello spettacolo. Dopo aver aperto il concerto di Maluma a Roma hanno fatto impazzire Milano.

Spiega le caratteristiche dell’album appena uscito Evy, Eveling Castillon, peruviana, l’unica ragazza del gruppo: "Si chiama JNueve, come noi, perché dall’anno scorso siamo cresciuti e maturati tantissimo, ci siamo capiti meglio, siamo diventati più complici, anche musicalmente. Quindi nell’album si trovano brani molto versatili che vanno dalla cumbia al reggaeton, dal pop alla salsa. Si sente proprio il nostro mix, il cuore dei JNueve". E c’è anche una canzone che esprime meglio i sentimenti della band, spiega SkyJ, Danny Sky Juarez, anche lui di origine peruviana: "È Analogicamente, una canzone nata una sera in Toscana, guardando un tramonto. Mi ricordo che ho avuto come un flash e ho pensato “basta con questi amori digitali, così freddi“. E’ un messaggio per invitare a dedicare più tempo a poter amare con tranquillità, a stare con la nostra famiglia, con i nostri partner".

Tante le emozioni che la band ha vissuto in questi due anni, quale il più importante? "Penso che il momento più emozionante sia stato quando abbiamo fatto la prima apertura in assoluto, lo scorso anno - ricorda Santi, SantiagoTuz Aguilar di origine ecuadoriana - dopo di noi si esibiva Marc Anthony, un artista davvero importante, una superstar internazionale, non solo nel mondo della musica latina". Ma come è cambiata col successo la vita di questi quattro ragazzi? "E’ cambiata totalmente - afferma Cisne Emanuele Cisnero originario del Salvador - perché stare in un gruppo è veramente un grande impegno, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile, è il nostro sogno e ce la stiamo mettendo davvero tutta. Non è sempre facile, siamo una famiglia e a volte ci sono, come in tutte le famiglie, dei piccoli screzi tra di noi. Siamo come fratelli, e i fratelli ogni tanto litigano. Ma poi basta un sorriso, salire sul palco, e tutto si risolve". Sul palco con i JNuve ci sono anche John Mucha, il chitarrista e una giovanissima batterista Italiana, Elisa Fellegara, di soli 17 anni.