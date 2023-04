Fuorisalone, Alcova debutta con la regina di Danimarca. Cosa c’è nell’ex macello di viale Molise

Milano – È stata la visita della regina di Danimarca Mary Donaldson, accolta dal sindaco Beppe Sala e dai due fondatori di Alcova Joseph Grima e Valentina Ciuffi, a inaugurare lo spazio dedicato alle 15 aziende di design danese all’interno dell’ex macello di viale Molise. L’’installazione propone un viaggio alla scoperta della Danimarca attraverso una serie di oggetti: 15 racconti, ognuno rappresentazione dello spirito progettuale di ciascuna delle 15 aziende che parte cipano alla mostra.

Una piccola Danimarca

Per ricreare il contesto del Paese una passerella di legno spunta dalle acque, un arcipelago di isolotti permetterà ai visitatori di scoprire, attraverso didascalie sonore i prodotti delle aziende di design danese. Come 15 personaggi di una storia, gli altrettanti oggetti selezionati per rappresentare i valori del design danese contemporaneo li sveleranno su un “palcoscenico“ in cui ogni elemento (suoni, colori, sensazioni fisiche) contribuisce alla creazione di un’esperienza sensoriale e intellettuale in sieme.

I pezzi sono stati scelti in base alla storia che sono in grado di raccontare. Ognuno, infatti, rappresenta un modo diverso di relazionarsi all’essenza del design danese.

Playlist come filo rosso

A fare da filo conduttore dell’intera mostra ci sono il paesaggio e il suono. Il concetto di “playlist“. Oltre alle didascalie vocali, a fare da corollario alla mostra una vera e propria colonna sonora, composta dal sound designer Alessandro Pedretti. "This is Denmark. A Design Playlist" è stata organizzata dalla Reale Ambasciata di Danimarca in Italia e curata da Elena Cattaneo e Laura Traldi.