Giuliano Sangiorgi a Milano canta a bordo del tram 16 per festeggiare i vent’anni di “Mentre tutto scorre”

Milano, 4 marzo 2025 – Con 2,20 euro, il prezzo di un biglietto dei mezzi pubblici a Milano, un gruppo di fortunati passeggeri del tram 16 ha assistito a un evento inaspettato, subito immortalato con i telefoni. Oggi pomeriggio, infatti, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, con la sua chitarra, ha improvvisato un live sulle note di "Mentre tutto scorre". La canzone ha dato il nome all’album, che oggi compie 20 anni, ed è nata proprio a bordo del 16, guardando le ruote del tram scorrere sui binari, quando Giuliano partiva da casa della zia che li ospitava per raggiungere gli studi della casa discografica Sugar.

Sangiorgi è voluto tornare sul luogo dove ha scritto la prima stesura di un brano che fa parte della storia della musica italiana. L'album “Mentre tutto scorre” ha venduto negli anni oltre 600.000 copie, rivelandosi un classico senza tempo. La performance ha coinvolto i passeggeri che hanno cantato con lui. Il video dell'esibizione a sorpresa è stato diffuso sui canali Instagram di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano.

“Su questo tram a Milano, il numero 16, è nato questo brano e non potevamo non tornare dove tutto è iniziato" è spiegato sull'Instagram dei Negramaro e di Sangiorgi. Divertiti i passeggeri che si sono messi a cantare mentre tanti di loro filmavano la performance. "Una canzone e un album a cui siamo profondamente legati. È il nostro passato, presente e futuro" ha nno aggiunto. Giuliano in tram ha anche regalato altri brani dell'album come 'Solo 3 minuti'.