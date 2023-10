Francesca Michielin e Ambra sul palco dell’Arca di Milano cantano “Bellissima” di Annalisa / Il video

Milano – Francesca Michielin ha scelto il palco dell’Arca di via Rimini, a Romolo, per tornare ad esibirsi dal vivo. Dopo il rinvio del tour estivo per motivi di salute, l’artista ha aperto nella serata di ieri sabato 28 ottobre le 6 esibizioni di “Suono di sabato all’Arca”, che la vedranno impegnata nel locale milanese per 6 sabati consecutivi fino al 2 dicembre.

Sorpresa sul palco

Durante la serata Michielin ha eseguito con la band alcuni dei suoi brani più celebri, ma ha anche ospitato sul palco Ambra Angiolini, sua collega di X Factor, con la quale ha proposto una cover di “Bellissima” di Annalisa, canzone finita al centro delle polemiche social, dopo le critiche di Morgan.

Le parole di Morgan

Per il primo live del talent show, Matteo Alieno (nella squadra di Ambra) aveva scelto proprio il successo di Annalisa. È stato il giudizio di Morgan sulla canzone a scatenare le polemiche: “Tu potresti cantare di tutto – aveva detto Morgan – hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile. Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Tu sei talmente bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse per te e per Ambra, quindi vi ringrazio. Sembrava un pezzo nobile”.

La risposta delle due star

Proprio per rispondere alle critiche di Morgan, Michielin ha eseguito il brano a Milano insieme ad Ambra. Prima dell’esibizione ha anche spiegato che il brano – al contrario di quanto sostiene Morgan – “È una canzone armonicamente molto complessa. Io ci tengo a dirlo perché non posso parlare quando sono là (intendendo a X Factor, ndr)”.