Fiera Milano Live Star, 11 concerti e sport: “I miei sogni di bambino li ho realizzati tutti...”

Sono sempre stato quel ba mbino che amava sognare, che giocava con la fantasia e che, con il lego, costruiva i palchi, immaginando di creare i concerti per tutti gli artisti che amavo. Con la spensieratezza che hanno solamente i bambini non sapevo che un giorno sarei arrivato a dove sono ora e che quei mondi che costruivo sarebbero diventati un giorno realtà. Oggi come allora affronto il mio lavoro con questo spirito, sognando ad occhi aperti ma trasformando quei pensieri in ambizione: dare vita a degli spettacoli indimenticabili.

Anche per Fiera Milano Live sono partito da un sogno: dare vita a un luogo che diventasse la nuova destinazione della musica dal vivo. Volevo creare una “venue“ che fosse competitiva sia a livello nazionale che internazionale per quanto riguarda la produzione e l’organizzazione di festival estivi. Ambivo a offrire un divertimento che non fosse incentrato solo sulla musica ma che diventasse il luogo di riferimento e di ritrovo per i residenti e per i turisti. L’incontro fra Vivo Concerti e Fiera Milano ha reso tutto questo possibile e, grazie alla nostra passione e dedizione, abbiamo realizzato questo sogno dando vita a Fiera Milano Live, location incredibile che per la prima volta quest’anno, da giugno a settembre, avrà un cartellone ricco di appuntamenti, 11 concerti per tutti i generi che vedrà sfilare sul palco artisti di cui io sono il primo fan, non solo a livello nazionale, ma anche nomi di importanza internazionale.

La venue di Fiera Milano Live si sviluppa sul Cargo 1, un’area di 60mila metri - collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho) - che abbiamo costruito come grande centro polifunzionale. Ci sarà un grande palco che ospiterà tutti gli artisti in line-up per esibizioni mozzafiato, ma nell’area ci sarà spazio anche per momenti di svago e relax. Abbiamo deciso di investire non solo sulla produzione dei live ma anche su un’area volley, in collaborazione con Vero Volley, e sulla ruota panoramica che renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancor più coinvolgente.

Anche sulla line-up non ci siamo risparmiati, tanto che inaugureremo questa prima stagione in grande stile, portando i migliori artisti del panorama nazionale ed internazionale. Per me è un grande onore e vanto sapere che artisti di fama mondiale, come Nicki Minaj, scelgano Fiera Milano Live per fare il loro grande ritorno in Italia a distanza di molti anni o sapere che band che hanno fatto la storia come gli Arcade Fire decidano di festeggiare il 20esimo anniversario del loro album cult Funeral in questa nuova location.

Sono anche molto soddisfatto di tutti gli artisti italiani che saliranno sul palco quest’estate e che, insieme a noi, hanno aderito a questo progetto incredibile fidandosi della nostra visione imprenditoriale. Sarà un line-up incredibile che vedrà esibirsi artisti del calibro di Gigi D’Agostino, che fa il suo rientro nella scena dopo anni, Salmo & Noyz, Geolier, fino a chiudere con un evento incredibile: EM15, lo show che celebra i 15 anni di carriera di Emis Killa, un evento imperdibile che omaggerà il mondo dell’hip-hop anche grazie alla presenza di grandissimi ospiti scelti tra gli artisti che hanno avuto un legame con l’artista in questa carriera quindicinale.

Fiera Milano Live infine sarà un tuffo nel passato grazie al party più amato dalla GenZ, il Teenage Dream Party, l’evento per eccellenza che fa rivivere l’emozione degli anni Duemila proponendo un karaoke di canzoni senza tempo. Fiera Milano Live conferma la nostra visione: ossia rendere Vivo Concerti il punto di riferimento per tutti gli amanti dei live, proponendo una vasta selezione musicale portando in tutta la Penisola alcuni tra i più noti artisti della scena nazionale e internazionale. Questo approccio è visibile non solo attraverso i tour e gli artisti che seguiamo durante l’anno, ma anche dall’attenzione particolare che stiamo puntando sulla costruzione, progettazione e produzione di eventi e festival di più giorni su tutto il territorio italiano, come Red Valley ad Olbia, Decibel Open Air che da quest’anno sarà a Modena o il Summer Vibez a Ferrara, eccellenze dell’intrattenimento sul territorio nazionale.