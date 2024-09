Festival dell’Ingegneria: il Politecnico apre una porta sul futuro. Tre giorni di eventi al Campus Bovisa

Milano, 13 settembre 2024 – I panel sull’intelligenza artificiale e le missioni spaziali, l’auto del futuro e la città del domani. Ma anche le visite elettrizzanti al laboratorio di crash test, alla galleria del vento, alla camera anecoica. E, per i piccoli, una sfilza di attività, come “Costruisci la tua barca“ e la “Escape room matematica“. È il Festival Internazionale dell’Ingegneria che torna per la sua quarta edizione da oggi fino a domenica, al Campus Bovisa del Politecnico di Milano.

Tre giorni costellati da incontri divulgativi, laboratori ed esperienze immersive, legati dal tema Technology for Humanity. Un percorso non rivolto solo ad addetti al settore ma aperto a tutti (adulti e bambini) che si articola in cinque cluster (Play, Grow, Make, Dream, Move). L’intento del Festival è "innalzare il livello di conoscenza della tecnologia perché è intorno a noi, ma troppo spesso non la capiamo”, dice Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico.

L’overture

Il festival apre i battenti stasera alle 18 con un evento inaugurale. Sul palco alumni del Politecnico che con la loro formazione ingegneristica sono riusciti a raggiungere grandi traguardi.

A partire dalla rettrice Sciuto, prima donna al timone dell’ateneo di Città Studi, con Carlotta Penati (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano), Guido Bardelli (assessore alla Casa del Comune di Milano), Gaela Bernini (segretario generale di Fondazione Bracco), Francesca Colombo (direttore generale culturale di Bam) e Giampaolo Dallara (fondatore e presidente della casa automobilistica).

Il sabato

In programma domani il talk avveniristico (moderato da Fabrizio Lucidi, caporedattore Il Giorno) su "Come abiteremo nello spazio” (ore 16) con Valentina Sumini (architetto dello spazio), Chiara Cocchiara (senior innovation officer al Phi-lab dell’Esa), Ingrid Paoletti (docente di tecnologia dell’architettura al Politecnico).

A seguire due panel sulle ultime frontiere dell’innovazione: dalle 17 l’esploratore “estremo“ Alex Bellini dialogherà con Francesco Braghin (docente di meccanica applicata alle macchine dell’ateneo milanese) sulla tecnologia al servizio delle imprese impossibili. Tecnologia che è pure “ancella“ dello sport: dalle 18 lo spiegherà la campionessa olimpica Alice D’Amato (vincitrice dell’oro alla trave a Parigi 2024), con Daniele Grassucci (co-fondatore Skuola.net) e Pierangelo Metrangolo (delegato alle attività sportive del Politecnico). Moderazione a cura di Simona Ballatore, giornalista de Il Giorno.

Dalle 19 viaggio fra le startup vincenti con Andrea Maranelli (co-fondatore di Bikeflip), Riccardo «Breccia» Cambò (designer), Marco Bocciolone (presidente di Polihub), Paolo Murari (business human resources director di STMicroelectronics).

La domenica

Domenica il programma dei talk prosegue con tematiche di grande respiro con ospiti di prestigio. Alle 16 il panel (moderato da Armando Stella, vicedirettore Il Giorno) che mette al centro l’auto del futuro con Franco Cimatti (progettista per Ferrari, Lotus e Aehra), Gianpiero Mastinu (docente di Progettazione di veicoli stradali), Benedetto Carambia (responsabile Ricerca e Sviluppo della società Movyon).

Poi (alle 17.30) la discussione sulla città che verrà, con Carlo Ratti (architetto e ingegnere, docente al Politecnico e al Mit), Cino Zucchi (architetto e docente), Pietro Antonacci (direttore Ingegneria Atm). A seguire (alle 18.30) la sfida dell’innovazione democratica, con Massimo Banzi (co-fondatore di Arduino) e Stefano Zanero (docente di cybersecurity).

Il Fuori Festival

Novità di quest’anno il Fuori Festival organizzato in collaborazione con Atm, il Civico Planetario Ulrico Hoepli di Milano e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia da Vinci. Non mancano spettacoli serali dedicati alla musica e all’AI, col pioniere tech Alex Braga (stasera alle 19), :absent e Xabier Iriondo degli Afterhours (domani alle 20) e Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese (domenica 19.30). L’ingresso agli eventi è gratuito ma bisogna prenotarsi. Per informazioni vai sul sito web ilgiorno.it; programma completo e iscrizioni sulla pagina internet festival-ingegneria.polimi.it.