The Ferragnez 2, centinaia di fan a Milano per la premiere: “Nelle serie anche tanti pianti”

Una grande entusiasta folla si è radunata all’Arco della Pace di Milano per la presentazione della nuova stagione di The Ferragnez. Fedez e Chiara Ferragni, entrambi in total black, si sono presentati dopo oltre un’ora e mezza di attesa: centinaia di fan, armati di smartphone, hanno circondato il red carpet allestito per l’evento, altre centinaia erano sulle gradinate sotto un’imponente neon con la scritta, appunto, “The Ferragnez”.

La serie, che uscirà domani su Amazon Prime Video, promette di regalare momenti profondamente intimi della coppia e dei due figli, Leone e Vittoria. I due si sono detti “molto emozionati” ed erano accompagnati, oltre che dalle famiglie. Vip e influencer, amici della coppia, si contavano a decine. I genitori di Federico hanno confessato di non aver ancora guardato la nuova serie.

I Ferragnez hanno annunciato che nei nuovi episodi ci saranno "momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo". I primi quattro episodi della serie saranno in onda su Prime Video a partire da domani 18 maggio, mentre dal 25 maggio saranno disponibili gli ultimi tre; l'episodio speciale dedicato a Sanremo sarà invece visibile a settembre.

Cos’hanno rivelato sulla serie

I fan hanno chiesto alla coppia quanto è complicato vivere con le telecamere sempre accese: "Ci sono dei momenti più difficili – ammette Chiara – in alcuni è veramente tosto, ma fa parte del gioco". La parte più difficile da gestire? "I tanti momenti della terapia di coppia" confessa Fedez. Se l'esperienza dello show ha rafforzato la famiglia? Non hanno dubbio i due: "Assolutamente sì".

I Ferragnez sono cambiati dalla prima stagione? "Sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti, anche come coppia". Risate assicurate, "ma anche pianti" promettono. L'anno appena trascorso in tre parole? "Crescita, amore, famiglia e dare indietro" risponde la coppia, "sono quattro, ma fa niente".