Elisa annuncia il suo primo concerto a San Siro: appuntamento tra un anno esatto

Milano, 18 giugno 2024 – È bastata una foto e un semplice post sui social per scatenare la reazione entusiasta dei fan: tra un anno esatto Elisa si esibirà sul palco di San Siro per la prima volta nella sua carriera. Il 18 giugno 2025 la cantautrice friulana sarà la protagonista di una serata che già si preannuncia memorabile, per l’affetto che ha sempre riscosso e per l’incredibile unicità della sua voce e delle sue canzoni, ormai considerate patrimonio della musica italiana. Il pre-sale dei biglietti per il fan club si aprirà mercoledì 18 giugno alle 14 mentre la vendita per tutti sarà aperta da giovedì 19 alle 14.

Elisa per la prima volta a San Siro

Non serve lo stadio di Milano per consacrare la cantautrice friulana, considerata una delle voci più ammirate e rispettate della musica italiana: eppure San Siro è considerato il tempio della musica per eccellenza, che accoglie i cantanti internazionali e ormai è terreno sdoganato anche per gruppi e interpreti minori. Non è esattamente la prima volta che la cantante si esibisce a San Siro: invitata in passato da alcuni colleghi, l’anno scorso aveva incantato il pubblico dei Coldplay cantando “Eppure sentire” accompagnata da Chris Martin al pianoforte, a conferma dell’universale rispetto che i cantanti hanno nei suoi confronti. E solo con una canzone la voce di “Eli” aveva creato un’atmosfera magica.

Le reazioni, da Rose Villain a Cesare Cremonini

Dopo pochi minuti dell’annuncio, il post è stato inondato da commenti dei fan e dei colleghi musicisti che hanno, ancora una volta, espresso l’ammirazione verso la cantante di “Tramonti (Luci ad est)”: da Elodie ( “Quanto ti amo”) passando per Margherita Vicario e Samuel che hanno già prenotato il loro posto (“Io vengo!”) arrivando a Dardust e Laura Pausini, la notizia della data milanese sta già facendo sognare. Anche Cesare Cremonini, amico personale di Elisa, ha commentato: “Cosmic girl”. Chissà che uno di questi artisti sia tra gli invitati speciali della festa di Elisa a San Siro: nel frattempo si attende e si spera che la data raddoppi o triplichi, per consentire a tutti i fan di poter partecipare alla grande festa.