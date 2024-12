‘Il Mecenate’, il docufilm su Galeazzo Arconati al Cinema Arlecchino di Milano: una proiezione aperta al pubblico

Milano, 12 dicembre 2024 – Il docufilm “Il Mecenate”, con la regia di Massimiliano Finazzer Flory, prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio verrà proiettato in anteprima al Cinema Arlecchino di Milano con ingresso libero fino a esaurimento posti.

'Il Mecenate' - I miti di Villa Arconati

La serata, organizzata con il supporto di Cineteca Milano, sarà alla presenza del regista che presenterà il film insieme al presidente della FAR Cesare Rancilio e al prof. Pietro C. Marani, il più grande esperto mondiale di Leonardo da Vinci.

Prodotto dalla Fondazione Augusto Rancilio racconta e rappresenta la storia del primo Mecenate della modernità: Galeazzo Arconati. “Senza di lui non avremmo una storia di grande bellezza. Non avremmo tutti il Leonardo da Vinci che possiamo ammirare alla Biblioteca Ambrosiana”.

Un docu dove in 40 minuti si rivivono i miti, le vicende di Diana e di Ercole, di labirinti e di satiri in viaggio con il carro di Fetonte e la morte di Laocoonte.

Attraverso anche il genere fiction il docu viaggia nel passato accompagnando il percorso storico della più grande statua romana presente nel nord Italia il “Pompeo Magno” della prima metà del I secolo d.C., il cui restauro ripreso dalle camere svela sorprendenti storie della nostra tradizione.

Arconati segna la svolta della storia dell’arte importando il mito a Milano, infatti, del suo lascito che cambierà le sorte della nostra cultura; proprietario di dodici Codici di Leonardo tra cui il Codice Atlantico che Arconati donò all’Ambrosiana nel 1637 a quel suo cugino protagonista per sempre della nostra identità: il Cardinale Federico Borromeo che per primo inaugurò la prima biblioteca pubblica per antonomasia e dove è custodita l’opera di Leonardo ovvero la Biblioteca Ambrosiana.

Ingresso libero

Segue brindisi di Buone Feste

Cinema Arlecchino in via S. Pietro All’Orto, 9 – Milano