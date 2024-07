Cristiano Malgioglio e la foto (iconica) con Brooke Logan per il grande annuncio: “Reciterò in Beautiful”

Milano – Cristiano Malgioglio con Brooke Logan e Bridget Forrester. Non è frutto di un colpo di sole estivo ma quello che è accaduto nelle scorse ore sul profilo Instagram del cantante, autore e volto tv. “Capita che all'improvviso il produttore di Beautiful mi offre una parte nella soap più amata al mondo” ha scritto Malgioglio, condividendo una foto insieme a due amatissime attrici americane (Katherine Kelly Lang e Ashley Jones).

"Beautiful” è un vero pezzo di storia televisiva: la soap (una colonna della programmazione Mediaset) va in onda ininterrottamente dal 1987 ed è trasmessa in oltre cento paesi al mondo. Ancora non è noto in quale vesti Malgioglio prenderà parte alla soap opera statunitense ambientata a Los Angeles e prossima al traguardo delle 10mila puntate. Malgioiglio non è il primo artista italiano a prendere parte a “Beautiful”: nel 2023 – nelle ultime puntate registrate a Roma – Andrea Bocelli fu protagonista di un cameo, cantando “A te" per Brooke e Ridge (Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye).

Nel frattempo Brooke e Bridget sembrano aver apprezzato decisamente il carisma e l’energia della star italiana. Sui social Malgioglio ha anche postato un video insieme alle due attrici, mentre si scatenano sulle note di “Fernando”. “Ci siamo divertite un sacco insieme a te, ti amo”, ha commentato Jones, mentre Lang ha scritto di essere molto entusiasta del (temporaneo) ingresso del cantante nel cast della soap, in cui “milita” da oltre 35 anni. Nella decennale storia della soap non sono mancate le guest star italiane: da Enrico Papi a Massimo Lopez passando per Marina La Rosa (protagonista della storica prima edizione del Grande Fratello), per citarne solo alcuni.