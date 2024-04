Ronn Moss firma il Lake Film Festival di Varenna: Ridge di Beautiful vuole portare le star del cinema sul Lario

Varenna (Lecco) – Varenna, il gioiello della sponda lecchese del Lario, sarà la sede del primo Lake International Film Fest, il festival dedicato al cinema che andrà in scena tra il 12 e 15 settembre. L’evento è stato organizzato su iniziativa di Ronn Moss, attore americano conosciuto al grande pubblico per aver interpretato per 25 anni Ridge Forreseter nella soap opera Beautiful.

Il Lake International Film Fest, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varenna, si propone di portare sul lago star italiane e straniere: il programma ufficiale non è ancora stato pubblicato ma l’intenzione degli organizzatori è di realizzare proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, incontri con autori e attori, e masterclass sul mondo del cinema. Il festival verrà inaugurato il 12 settembre in piazza San Giorgio proprio da un concerto di Moss, tornato alla carriera musicale dopo l’abbandono della serie tv nel 2012, che sul Lario si era già esibito nel 2022 a Villa Camilla di Domaso.

"Siamo felicissimi che questo evento possa dare un’opportunità in più a giovani attori, registi, sceneggiatori e produttori e siamo altrettanto entusiasti di portare il cinema in questa area così unica e magica del lago. Varenna è una piccola cittadina fatta di vicoli, ville e cattedrali, un posto pieno di storia e quando fai una passeggiata, ti sembra si essere in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto", hanno commentato Ronn Moss, che sarà presidente onorario del festival, e il produttore Tiziano Cavaliere, direttore artistico dell'evento.