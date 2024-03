Torna Cortesie per gli ospiti: il debutto di Tommaso Zorzi. La puntata speciale con gli agenti milanesi di Casa a prima vista

Milano – Queste sera su Real Time torna l’appuntamento con uno dei programmi cult della rete. Stiamo parlando di “Cortesie per gli ospiti”, format di successo che va in onda dal 2005. Il meccanismo è ormai rodato: i tre giudici della trasmissione vengono ospitati da due coppie e giudicano l’ospitalità dei concorrenti, dall’organizzazione degli spazi della casa, al menù passando per la mise en place e la capacità di far sentire a proprio agio i commensali. Il cast dei giudici nel corso di questi (quasi) due decenni è ovviamente cambiato: gli appassionati del game show ricorderanno certamente il trio del debutto, composto da un giovanissimo Alessandro Borghese (agli inizi della sua carriera televisiva), Chiara Tonelli e Roberto Ruspoli. Da ormai quasi dieci anni sono presenze fisse dello show l’esperta dell’arte del ricevere Csaba dalla Zorza e lo chef Roberto Valbuzzi. A loro, da questa stagione, si affiancherà Tommaso Zorzi, che giudicherà il look delle case.

La nuova stagione parte questa sera alle 20.25 e inizia con una puntata speciale: protagonisti saranno alcuni volti amatissimi di Real Time. A sfidarsi saranno infatti gli agenti immobiliari di “Case a prima vista”, altro format molto apprezzato dal grande pubblico. Da un lato Mariana D’Amico e Ida Di Filippo, dall’altro Gianluca Torre affiancato dal collega Lorenzo Magni. Il trio milanese (c’è anche il corrispettivo romano formato da Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu) ha riscosso un clamoroso successo, diventando un vero e proprio cult: dai soprannomi (“Biscottino”, “Bambolina”) ai tormentoni (l’”experience” di Torre, solo per citarne uno).

Gli agenti (milanesi e romani) di "Casa a prima vista"

Questa sera si sfideranno a colpi di ospitalità e chissà che Ida Di Filippo (partenopea verace, milanese d’adozione) sfoderi il suo asso nella manica: la pasta con le vongole spesso citata durante “Casa a prima vista”. Non è la prima volta che le trasmissioni seguitissime di Real Time si incrociano. Ad esempio di recente Irene e Matteo di “Matrimonio a prima vista” hanno partecipato a “Casa a prima vista”, alla ricerca di un appartamento dove vivere insieme.

Per Zorzi si tratta di un debutto in uno dei programmi di punta di Real Time. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha spiegato di aver sempre seguito il programma e di essere fiero e orgoglioso di farne parte, in qualità di esperto di home style (ruolo ricoperto nella scorsa stagione dall’attore Luca Calvani, prima ancora da Diego Thomas). L’impatto con i compagni di avventura (e decani della trasmissione), è stato positivo. “Mi sono stato trovato bene con loro, da subito – ha detto -. Sono stati accoglienti, c’è molto rispetto tra di noi”.