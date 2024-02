Concerto Radio Italia 2024, c’è la data per il concerto in piazza Duomo

Milano, 25 febbraio 2024 – Si farà ancora e c’è una data, quella che migliaia di persone attendevano. Parliamo del concerto gratuito di Radio Italia in Piazza Duomo, ormai diventato l’appuntamento musicale dell’anno a Milano. Tanto che Palazzo Marino collabora con la storica radio di Cologno Monzese – che pochi giorni fa ha compiuto 42 anni di vita – all’organizzazione del live sotto la Madonnina, non solo in senso figurato. E la data tanto attesa? Mercoledì 15 maggio 2024, da cerchiare in rosso sul calendario o memorizzare sul telefonino. Gli ospiti sul palco ancora non si conoscono ma non mancheranno, come sempre, i grandi nomi di pop e rap rigorosamente italiani.

L'annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall'editore e presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Piazza Duomo si riempirà ancora di musica, di gioia e di gente: sono convinto che trascorreremo una serata indimenticabile. Annunceremo il cast circa un mese prima dell'evento e posso già garantire che sarà stellare. Ringrazio moltissimo il sindaco Beppe Sala e tutte le persone del suo staff, che ci hanno dato la possibilità di poter usufruire, anche nel 2024, di questa meravigliosa cornice che è Piazza del Duomo a Milano".

Il primo cittadino Sala ha aggiunto: “Finalmente abbiamo una data: il prossimo 15 maggio, il Radio Italia Live - Il Concerto torna a Milano, in piazza del Duomo, con l'energia e l'entusiasmo che da undici edizioni caratterizza questo straordinario appuntamento con la musica. Siamo certi che anche quest'anno gli artisti che saliranno sul palco sapranno regalare a Milano e a tutti coloro che seguiranno l'evento, in piazza o da casa, una serata piena di emozioni".