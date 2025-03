Milano Comics Week - Una città tutta a fumetti, la prima edizione: quando, dove e il programma

Milano, 11 marzo 2205 – Fumetti che passione. Milano si trasforma in una città a ‘strisce e nuvolette’ grazie alla prima edizione di Milano Comics Week – Una città tutta a fumetti, il festival diffuso promosso da Feltrinelli Librerie con la direzione artistica di Tito Faraci, in programma dal 13 al 16 marzo con oltre 60 autori nazionali e internazionali e 25 appuntamenti.

“Il fumetto, come il rock'n'roll, ha fatto sentire meno strani così tanti ragazzi strani... e almeno un pò straordinari tutti quanti noi - spiega Faraci - Un paesaggio fatto di creatività, fantasia, arte, espressività, divertimento si riversa su Milano durante questo festival nel quale ci sarà posto per ogni tipo di fumetto, e il pubblico potrà passare da una libreria all'altra per soddisfare i propri gusti, ma anche scoprire qualcosa di nuovo. Una grande festa, per tutti”.

Nelle librerie Feltrinelli di piazza Piemonte, Sabotino, Gae Aulenti, Pasubio e Buenos Aires a Milano, si svolgeranno talk, firmacopie, sessioni di live drawing, workshop, performance musicali, in compagnia delle voci più rappresentative del mondo Comics come Leo Ortolani, che festeggerà i suoi 35 anni di carriera, Pera Toons, Fraffrog, Giorgio Cavazzano, Silver, Fumettibrutti, Roberto Recchioni, Stefano Disegni, gli autori di culto di Dylan Dog in dialogo con Enrico Brizzi e quelli di Tex con la partecipazione di Alessandro Baricco.

IL PROGRAMMA