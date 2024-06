I Club Dogo a San Siro: "Sarà meglio del Forum"

Milano – Non appagati dalle dieci repliche primaverili al Forum, i Club Dogo sbarcano domani al “Meazza” con la voglia di riprendersi Milano. Ambizione che gli costa spalti con qualche vuoto in alcuni settori, ma assolutamente motivati a dare vita ad un’altra grande notte di rap dopo le due, ruggenti, messe in campo (è il caso di dirlo) da Sfera Ebbasta lunedì e martedì con una sfilata di ospiti mai vista prima nell’urban italiano. Il fascio luminoso col logo del Cerbero tricefalo dei Dogo proiettato sulle nuvole di una Milano formato Gotham City da Claudio Santamaria e dal sindaco Giuseppe Sala nel celebre spot che ha dato il via alla più clamorosa rentrée dell’hip-hop chiama a raccolta i fans per l’ultimo evento nella città in cui è nato tutto segnando la strada alle generazioni venute poi. Così il repertorio dello show al Meazza spazia dal folgorante debutto nel 2003 di “Mi Fist” ad oggi, senza tralasciare album storici come “Che bello essere noi”, “Vile denaro” e “Dogocrazia” e tutti gli altri realizzati dalla trimurti Jake La Furia-Gué-Don Joe in vent’anni. Anzi, in una decina (2003-2014) più uno. Quest’ultimo.

"È un traguardo positivo, non è che vai a fare una cosa brutta" hanno dichiarato gli eroi di “Voi non siete come noi” negli studi di Radio Deejay sul loro San Siro. "È un traguardo non per la reunion dei Club Dogo, ma per il percorso. Il tempo mette tutto a posto. Ha fatto sì che si attuasse la rivincita dell’hip hop italiano. È la dimostrazione che ha vinto. È la prima volta nella storia che si è messo in scena uno show rap di dieci Forum con una produzione grossa". A maggio Don Joe è tornato a fare il producer col singolo “Istinto animale” con Guè, Annalisa e Ernia. Ma la concentrazione è rimasta su questo tour estivo nei grandi spazi - atteso pure ad Alba, Roma, Olbia, San Benedetto del Tronto - a cominciare dal Meazza, dov’è prevista un’altra sfilata di superstar con in testa Marracash. "Lo show è completamente rinnovato – assicurano i tre del Club –. Tante canzoni saranno le stesse anche perché, alla fine, quelli sono gli album pubblicati. Però ci saranno tante chicche e ospiti in più. E il palco non somiglia neppure a quello del Forum”. Promesso.