Cassano, donò 10mila libri alla biblioteca: dopo 11 anni arriva una targa per Pietro Pilotto

CASSANO D'ADDA (MI) - Dopo anni di attesa con promesse tenute chiuse nel cassetto, si è proceduto al riconoscimento di ringraziamento da parte del comune nei confronti di Pietro Pilotto benefattore cassanese, dimenticato dall'Amministrazione precedente, che ha donato alla biblioteca cittadina un importante patrimonio librario. A lui è stata dedicata un targa esposta in biblioteca scoperta con la cerimonia che si è svolta in mattinata di oggi, giovedì 11 aprile, alla presenza del sindaco Fabio Colombo e i famigliari del benefattore Pietro Pilotto.

Cassano d'Adda. foto Stefano Dati

10.000 i volumi donati al comune nel 2013, un anno dopo la sua morte, di cui settemila mila alla Biblioteca e tre mila alla Pro Loco. "Non conoscevo la vicenda di questa importante donazione libraria. - così il primo cittadino Fabio Colombo - Un gesto che merita certamente un plauso da parte del comune al benefattore Pietro Pilotto da ricordare con un riconoscimento cittadino che resta nel tempo. Mi risulta si attendesse da tempo un simile riconoscimento, chiedo scusa quindi per il ritardo. Sono sindaco da poco più di due anni, non conoscevo questa situazione rimasta in stand by. Come Amministrazione comunale ci siamo quindi mossi per cercare di capire quale fosse la situazione e cosa era stato fatto da parte dall'amministrazione precedente per questa donazione importante anche in termine numerici di volumi donati dal signor Pilotto. Abbiamo quindi deciso di procedere, anche se con qualche anno di ritardo, con un riconoscimenti dedicandogli una targa affissa in biblioteca".

Chi era Pietro Pilotto

Pietro Pilotto è stata una figura importante per Cassano, una figura eclettica con un passato da studioso nel mondo della medicina e appassionato della storia legata ai territori locali. Nel suo curriculum si trova anche una parentesi politica come sindaco di Taleggio (BG). Morto nel 2012 all'età di 74 anni, è stato medico chirurgo ostetrico ginecologo, laureato anche in lingue straniere con specializzazione in lingua svedese ottenuta in Svezia nel 1974 alla Lund University. Le sue ricerche clinico professionali e quelle storiche locali racchiuse i numerosi volumi, gli avevano consentito di accumulare quello che riteneva un valore culturale importante, donato poi al comune di Cassano d'Adda.