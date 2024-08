Goku, Pollon e gli altri: al Carroponte si canta e si balla sulle sigle dei cartoni animati

Sesto San Giovanni (Milano) – Cosplay, karaoke e musica dal vivo. La cartoon live experience più grande d’Italia fa tappa anche a Sesto San Giovanni. Venerdì 30 agosto arriva infatti al Carroponte “Mai Dire Goku”, il party delle sigle televisive e dei cartoni animati degli anni Duemila che raduna migliaia di appassionati. La festa più divertente dell’estate approda all’arena di via Granelli con il live show by CdA, cartoon rock-boy band, e il dj set di Tj Unicorno. Il party chiude col botto la programmazione primavera-estate, organizzata e promossa dall’associazione Vivi San Marco. Durante la serata il pubblico potrà scatenarsi, cantando e ballando le sigle di Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon. Non mancheranno i capolavori Disney, tra nuove principesse e personaggi iconici, e tante altre chicche.

Per “Mai dire Goku” il dress code non è obbligatorio, ma per immergersi nell’atmosfera gli organizzatori suggeriscono di sfoggiare il miglior cosplay, oltre a ripassare le canzoni della propria infanzia e adolescenza, preparandosi così per una experience senza precedenti. La serata inizia alle 22, quando si darà inizio al concerto dei CdA, cover band tra le più amate, che presenterà i migliori cartoni di quel periodo. Un tuffo nel passato, riproponendo i temi di personaggi di culto, tra i quali Jeeg Robot e l’ Uomo tigre, Pollon e Dragon ball, Mila e Shiro e Pikachu.

Sul retro, un maxischermo proietterà video e testi delle sigle, coinvolgendo al massimo il pubblico presente. Uno show coreografico, costruito ad hoc con momenti divertenti, video e tanta buona musica adatta al pubblico di ogni età. A seguire, l’energia esplosiva di TJ Unicorno prenderà il controllo della festa con la sua selezione di sigle tv, pubblicità, meme e cartoni animati, il tutto sempre sincronizzato sul ledwall e mixato con le più grandi hit degli anni ’80/’90/2000. E poi palloni giganti, kiss cam, unicorni, gonfiabili, un photobooth a tema, adesivi e coriandoli per rendere la festa a prova di Instagram. Finale di stagione per l’associazione Vivi San Marco, ma anche per il Carroponte che si prepara a chiudere il sipario di questa estate 2024.

Il 6 settembre, in via Granelli, arriverà un altro featuring che non invecchia mai: Cristina D’Avena insieme alla sua band alter ego, gli irriverenti Jem Boy, pronti a far cantare gli spettatori sulle note di Kiss me Licia e di Holly e Benji, sempre senza sapere, dopo decenni, quanto è lungo quel campo da calcio. Un concerto che è ormai un appuntamento fisso dell’arena di Sesto San Giovanni: ogni anno il gruppo, insieme alla regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, allietano per due ore genitori e bambini.