Carroponte, finale di stagione per tutti: dalla Taranta a Tananai, da Bennato alla star del reggaeton Rauw Alejandro

Sesto San Giovanni (Milano), 23 agosto 2023 – Dai cantautori italiani di ieri e di oggi fino ai nomi internazionali, seguiti da milioni di giovanissimi. Il Carroponte si appresta a concludere la sua lunga stagione durata quasi quattro mesi. Si riparte da domani, giovedì 24 agosto, con il concerto di Joji: i biglietti per il cantautore e youtuber giapponese – all’anagrafe George Kusunoki Miller – sono andati tutti esauriti già nei giorni scorsi.

Una ripartenza, dopo la pausa di una settimana, in cui non sono mancate le polemiche. “A Ferragosto le città non si svuotano più e sono piene di gente - hanno lamentato tanti spettatori -. Come si fa a chiudere proprio nei giorni di Ferragosto? Purtroppo questo Carroponte non ha nulla a che vedere con quello di qualche anno fa, che proponeva eventi meravigliosi tutta estate, aveva persino due palchi, una scelta di street food enorme ed era un posto dove si stava bene”. I gestori, come l’anno scorso, hanno replicato lo stop a metà agosto per le ferie dei dipendenti e la carenza di artisti liberi da tour, festival, concerti nelle località turistiche. Hub Music Factory promette, però, un finale di stagione col botto.

Venerdì, 25 agosto, in via Granelli arriva Moviemania, la rock opera live che celebra la storia del cinema suonata dai “Dirty Dolls”. Dal 2017, Moviemania propone dal vivo le più belle colonne sonore della storia del grande schermo, con oltre 30 film dagli anni ’60 a oggi, che vengono associate alla proiezione su megaschermo delle scene più emozionanti. Apertura dell’area food&beverage alle 19, inizio dello show alle 21,15.

Sabato sarà la volta della Taranta al Carroponte a ingresso gratuito. Domenica 27 agosto al Beefeater Carroponte Summer Village si celebra l’amore in tutte le sue forme con “Love Is Love”, l’aperitivo LGBTQ+ friendly: dj set by Gabriele Primo, happy hour a 15 euro con tagliere di appetizers e drink a scelta, bistrot attivo dalle 19 (l’ingresso al Summer Village é invece sempre gratuito).

Agosto si chiude giovedì 31 con una serata tributo ai Queen, per passare poi la mano agli ultimi grandi concerti previsti per questa stagione. Venerdì primo settembre tornano Cristina D’Avena e i Jem Boy, mentre sabato 2 settembre sul palco di via Granelli arriverà Lo Stato Sociale: prima del gruppo di “Una vita in vacanza”, si balla con il tango-punk degli España Circo Este. Il 6 settembre sarà la volta di Edoardo Bennato, seguito la sera dopo da Manuel Agnelli. Si attendono migliaia di partecipanti per l’amatissimo festival Febbre a 90 che si terrà l’8 settembre, prima delle rivelazioni di Sanremo: sold out ormai da inizio mese il concerto di Tananai, che si esibirà il 9 settembre, mentre il 15 settembre arrivano a Sesto i Coma Cose. L’ultimo festival della stagione il 16 settembre un tributo ai Beatles, accompagnato anche da uno street food in perfetto tema UK il 16 settembre. La lunga programmazione del Carroponte chiude il 17 settembre con Rauw Alejandro, uno degli artisti più attesi e più amati della scena reggaeton mondiale, che arriva per la prima volta in Italia.