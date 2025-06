Quella volta che i Beatles suonarono al Vigorelli di Milano. E quel mondo così diverso, 60 anni fa

MILANO – Il sessantesimo anniversario dei concerti al Vigorelli dei Beatles irrompe questa mattina alle Gallerie d’Italia con la mostra fotografica dedicata all’evento. Un viaggio in bianco e nero fra i ricordi di una generazione che inizia con l’arrivo dei Fab Four, la sera del 23, alla Stazione Centrale, a bordo del Trans Europ Express proveniente da Lione, dirottato dal binario 16 al 3 per depistare la marea montante degli oltre duemila fans in trepidante attesa, e prosegue con il trasferimento in centro su un’Alfa Romeo 2600 “Spider” tra ali di pubblico festante, poi, il giorno dopo, con la conferenza stampa al sesto piano del Grand Hotel Duomo, con la celebre fotocall sulla terrazza dell’albergo davanti alle guglie della cattedrale.

L'arrivo alla Stazione Centrale di Milano

E poi, naturalmente, con i momenti di vita rubati sulle gradinate del velodromo mentre “Twist and shout”, “She’s a woman”, “I’m a loser”, “Can’t buy me love” facevano esplodere gli animi e battere in extrasistole i cuori. Due set da 40 minuti ciascuno, come previsto dal contratto siglato con l’impresario Leo Watcher, popolati per lo più da studenti nel pomeriggio e dai loro fratelli maggiori e genitori la sera. Ventisettemila anime in tutto. Ad aprire la maratona Peppino di Capri, Fausto Leali e i Novelty e Maurizio coi New Dada.

I Fab Four su un'Alfa Romeo 2600 “Spider”

Biglietti compresi tra le 750 e le 3.000 lire, quando Il Giorno in edicola ne costava 50 e un caffè al bar 60. In visione fino al 7 settembre, “Tutti pazzi per i Beatles. Il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie di Publifoto” propone 62 degli oltre 500 scatti dell’Archivio Publifoto (acquisito dieci anni fa da Intesa Sanpaolo) e raccontano l’Italia di John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr attraverso l’obiettivo di sei fotografi impegnati sul campo quella giornata benedetta dal dio delle hit-parade: Sergio Cossu, Gianfranco Ferrario, Carlo Fumagalli, Benito Marino, Eugenio Pavone e Tino Petrelli. Una giornata d’inizio estate guardata di traverso dal mondo culturale cittadino senza avere percezione dell’evento storico vissuto.