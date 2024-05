Baloss Milan Junior Film Festival, al via la seconda edizione: 50 cortometraggi in concorso

Milano, 10 maggio 2024 – Al via la seconda edizione del Baloss Milan Junior Film Festival, il primo festival di cinema fatto da ragazzi e ragazze di Milano, dedicato al regista bergamasco Ermanno Olmi, scomparso il 7 maggio 2018.

Il Festival si svolge al MIC – Museo del Cinema (Cineteca di Milano) e al Teatro del Buratto da oggi fino a domenica 12 maggio con proiezioni gratuite per i 50 cortometraggi in concorso, realizzati da ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni di tutto il mondo. Tutti i film in concorso

Il Festival è l’esito finale di un progetto scolastico decennale di laboratori cinematografici in orario curricolare, Per Ermanno Olmi - I Ragazzi della Bovisa, rivolti alle Scuole Primarie e Secondarie dei quartieri di Bovisa, Dergano e Bovisasca e finanziato negli anni, dal Bando nazionale MIM-MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo “Buone Pratiche-Piano nazionale per il cinema” e dal bando SIAE “Per chi crea” in collaborazione con i due Istituti Scolastici Maffucci e Sorelle Agazzi.

L’obiettivo è promuovere il cinema come strumento educativo, didattico e pedagogico dando visibilità a progetti che, altrimenti, non ne avrebbero al di fuori del contesto in cui sono stati prodotti e istituire un ponte fra le diverse realtà che si occupano di media education.

Il sindaco Sala: “Cerco di fare cose per voi”

“Sono contento di essere qui, la vita del sindaco non è sempre divertente, ma stamattina sì”, ha esordito il sindaco Giuseppe Sala davanti alla platea di oltre 150 ragazzi e ragazze. Dopo aver discusso con ragazzi/e del significato della parola “baloss”, che vuole dire monello in dialetto milanese, il sindaco Sala, continuando a rivolgersi ai giovanissimi spettatori, ha detto: “Cerco di fare delle cose per voi: da settembre, quando tornerete a scuola, almeno 100 strade milanesi, sui cui si affacciano le vostre scuole, avranno un limite di velocità di 30 km all’ora perché dobbiamo rallentare le macchine per proteggervi e poi faremo delle piazze pedonali per voi, così potrete giocare liberamente”.

Il sindaco Beppe Sala al Baloss Milan Junior Film Festival

La vera storia del risotto giallo

Tra i cortometraggi che saranno presentati al Baloss Festival ce ne sarà uno dal sapore tutto milanese. Realizzato dai bambini e dalle bambine della III^ D della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giusti D'Assisi di Milano, il cortometraggio si intitola "Dal disastro alla bontà” e racconta la ‘vera’ storia di come è nato il risotto allo zafferano: 621 anni fa, il giovane Ehmboh viene cacciato dal suo paese natale, Apik, e costretto a prendere la via del mare. Dopo un lungo e avventuroso viaggio raggiunge Milano, dove trova lavoro alla Fabbrica del Duomo, che in quegli anni aveva appena aperto i cantieri. Il capo-cantiere, Quasidomo, lo mette a dipingere le grandi vetrate e per questo gli consegna un secchio di un colore che a quei tempi era prezioso come l’oro: il giallo, ottenuto dai pistilli dello zafferano. Ma Ehmboh è un pasticcione e quando arriva la pausa-pranzo, fa cadere qualche goccia di quella preziosissima sostanza nel riso bianco che si era portato da casa, inventando così il risotto più buono del mondo.

Il cortometraggio è stato realizzato da Marco e Martino Ferro di "ISTMI - Illustri Scrittori e Tipografi - Milano" che hanno tenuto il laboratorio di cinema a scuola nella classe III^ D della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giusti D'Assisi, in collaborazione con Circonvalla Film e a Emanuela Mancino, docente di Filosofia dell’Educazione dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Il cortometraggio sarà presentato domenica 12 maggio, alle 10.45 al Teatro del Buratto.

Il programma

Venerdì 10 e sabato 11 maggio: proiezioni dalle 9.30 alle 17 al MIC – Museo del Cinema (Cineteca di Milano), viale Fulvio Testi 121

Domenica 12 maggio: proiezioni dalle 9.30 alle 13.30 al Teatro Bruno Munari, via Giovanni Bovio 5.

Durante il festival si svolgeranno anche tre eventi dedicati al ‘cinema a scuola’ per pedagogisti, educatori, docenti, operatori del settore cinematografico. “Quasidomo: un mito a Milano” in collaborazione con Università degli Studi Milano Bicocca e ISTMI; “Cinema a Scuola, un’opportunità da cogliere?” in collaborazione con Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e Ministero della Cultura e “Film Education in School” in collaborazione con Croatian Film Association. Qui le iscrizioni.