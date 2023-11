Ztl via Ascanio Sforza a Milano, raccolta firme per chiedere l’eliminazione

Milano, 24 novembre 2023 - A sette mesi dall'attivazione della Ztl in via Ascanio Sforza (attivata il 15 aprile scorso), residenti e commercianti raccolgono le firme per chiederne la rimozione. Le nuove regole con tanto di sanzioni (queste ultime entrate in vigore dal 15 maggio, una volta finito il pre-esercizio) non sono mai state digerite da chi vive e lavora nella zona. "Questa Ztl calata dall'alto non piace proprio; il Naviglio Pavese ha ben altre priorità da affrontare come la questione sicurezza, la scarsa illuminazione, l'incuria e la forte crisi, tangibile con la chiusura in poco tempo di 10 attività commerciali”, tuona il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Rocca.

Secondo Rocca, che “benedice” la la battaglia di residenti e commercianti, “la realizzazione della zona a traffico limitato, per la quale non sono previste deroghe, provoca ulteriori disagi ai residenti e ai ristoratori. E' evidentemente una misura legata alla guerra talebana contro le auto portata avanti dalla Giunta Sala. A riprova di ciò il consigliere ricorda gli orari della ztl, che è attiva dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 6, mentre sabato e domenica funziona 24 ore su 24. L’obiettivo, come sottolineato dalla giunta Sala al momento dell’attivazione, è il "rispetto della vocazione pedonale dell’area dei Navigli".

Due i varchi telematici attivi: uno in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con corso Manusardi, e il secondo in via Pavia, all’altezza dell’ultimo “torna indietro” prima dell’incrocio con via Ascanio Sforza. Le strade coinvolte sono: Ascanio Sforza, dall’intersezione con via Scoglio di Quarto all’intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto, dall’intersezione col parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia, nel tratto tra Ascanio Sforza e il primo varco utile per l’inversione. In deroga sono consentiti transito e sosta ai residenti e ai domiciliati.