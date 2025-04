Zona a traffico limitato del Quadrilatero: "Necessario attivare il Valet Parking"

"La Zona a traffico limitato del Quadrilatero, che partirà con i due mesi di sperimentazione pre-esercizio a metà maggio, è un provvedimento che abbiamo subìto e non necessario". È quanto sottolinea Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. "Con il Comune – prosegue – ci siamo confrontati perché le imprese di quest’area d’attrattività mondiale non subissero contraccolpi nello svolgimento della loro attività. Alcuni risultati – sottolinea Barbieri – sono stati raggiunti con un confronto positivo: il carico-scarico merci, inizialmente previsto solo dalle 2 di notte alle 8 del mattino, è stato allargato e sarà in tre fasce, dalle 20 all’una di notte, dalle 9 alle 11 del mattino e dalle 16 alle 18, in queste due ore solo per gli alimentari deperibili". Inoltre, "sono state previste deroghe all’accesso, senza limiti orari, che riguardano più attività: le auto degli ospiti diretti negli alberghi, le auto dirette nelle autorimesse, l’ingresso dei veicoli per installazione e manutenzione impianti, degli artigiani (con 50 ingressi all’anno), di fioristi e catering per l’allestimento e il supporto a cerimonie, manifestazioni, eventi. Resta aperto il problema del Valet Parking sul quale vi è grande attenzione da parte di Montenapoleone District e più questioni sull’accesso nella Ztl sono da valutare: auspichiamo che i due mesi sperimentali senza multe automatiche con le telecamere possano servire a verificarle".