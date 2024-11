Zacconi comandante della polizia locale

È Samanta Zacconi la nuova comandante della polizia locale di San Donato. Scelta dal sindaco Francesco Squeri, entrata in servizio nella giornata di ieri, subentra a Ferdinando Longobardo. Corposo il curriculum della neo timoniera, classe 1971, che vanta una laurea in scienze politiche, una in criminologia e un master in scienze criminologiche, investigative e della sicurezza, oltre a 25 anni di attività nella polizia locale (prima a Milano, sia come agente che come ufficiale, quindi come comandante a Rozzano).

"Rivolgo un ringraziamento – queste le parole di Zacconi – all’amministrazione di San Donato per la fiducia e l’opportunità offertami. Mi appresto ad affrontare questa nuova sfida professionale mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza l’esperienza maturata sul campo, con diversi ruoli, in questi anni trascorsi nella polizia locale". "Nel dare al benvenuto alla nuova comandante – dichiara il sindaco Francesco Squeri, titolare della delega in materia di sicurezza –, accogliamo nel nostro ente una professionista altamente qualificata, alla quale affidiamo il compito di guidare l’azione del Comune in materia di sicurezza urbana. Da parte dell’Amministrazione le assicuriamo la massima collaborazione al fine di garantire le migliori condizioni per valorizzare il corpo della polizia locale, un insieme di donne e uomini al servizio della nostra comunità". L’arrivo di Samanta Zacconi apre dunque un nuovo capitolo nella storia della polizia locale di San Donato, città di 33mila abitanti. A.Z.