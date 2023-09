“Women in Woodstock” omaggio alle icone

Un omaggio alla musica del più grande festival degli anni Sessanta con "Concerto Women in Woodstock - Acoustic quartet". L’appuntamento è per questa sera alle ore 21 a Villa Litta di Lainate. Uno spettacolo che omaggia le voci femminili del famoso Festival di Woodstock. Il progetto contribuisce a valorizzare il lavoro artistico di artiste come Janis Joplin, la donna bianca che canta il blues, Joan Baez, la cantautrice della rivoluzione e Grace Slick, icona della San Francisco di quegli anni. Un concerto coinvolgente con le voci di Laura Bonomi e Manuela Di Gennaro, sul palco con Nicola Gallo al basso, Giorgio Giommi alla chitarra. Il concerto sarà ospitato nel Teatro Naturale (in caso di maltempo all’Ariston Urban Center). L’iniziativa è in collaborazione con Il Circolo Spettacoli di Legnano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.