Wine Week Milano: festival diffuso tra brindisi, masterclass e Franciacorta

Che a Milano si beva bene è tautologico. Che lo si faccia con sapienza e consapevolezza è un traguardo che non è mai scontato. E sarà un retropensiero costante nella Wine Week che prenderà il via domani e si distenderà per 9 giorni in una metropoli pronta a convocare il meglio del mondo del vino per confermare il sogno dell’ideatore della rassegna, Federico Gordini: fare di questa edizione la più speciale di questa kermesse meneghina che richiamerà ancora una volta sommelier, consorzi, buyer e appassionati, proponendo loro un headquarter di riferimento come Palazzo Bovara, corso Venezia 51, ma anche una lunga serie di altre location per dare la misura di un evento diffuso, tra Walk around tasting e masterclass in numerosi quartieri della città.

Rituale brindisi di apertura, domani alle 18 in Piazza Tre Torri nel cuore di Citylife, avvio di un weekend che domenica, alle 11, a Palazzo Bovara, vedrà 50 sommelier italiani presentare le migliori etichette mondiali nella pregiata Guida Wine List; che alle 17,30, nella tensostruttura Casa Masaf di piazza XXVV Aprile, regalerà l’anteprima della rassegna "Re Panettone" creata da Stanislao Porzio in abbinamento con i vini del Consorzio Asti Doc; e che in serata, sempre a Palazzo Bovara, si chiuderà con una cena "by Berlucchi". Lunedì alle 11, conferenza inaugurale a Casa Masaf. Stesso giorno, al Bovara, masterclass delle Tenute Valdo (11,30). E martedì, momento clou all’hotel Nhow di via Tortona: la serata "Degustando" con il pubblico che potrà assaggiare dieci piatti di alta cucina abbinati a vini importanti e firmati da altrettanti chef (costo: 80 euro, prenotazione obbligatoria, milanowineweek.com), con nomi di peso come quelli degli stellati Luca Marchini, Michele Minchillo, Umberto De Martino e Walter Ferretto e dei bravissimi Federico Beretta, Silvio Battistoni e Fabrizio Puricelli. Da annotare la masterclass "Donne del Vino – Calici di vita" la sera di mercoledì 11 a Palazzo Bovara, ricordando la vicenda di Marisa Leo, esponente dell’associazione in Sicilia, vittima dell’ennesima violenza di genere e uccisa per mano dell’ex compagno; l’interessante iniziativa "Lugana Armonie Senza Tempo" organizzata dal Consorzio di Tutela dei famosi vini del Basso Garda alla presenza di decine di produttori; e la possibilità per gli enoturisti di navigare lungo i Navigli ospiti di un Wine Boat.

Nel ranking della Wine Week, il tasting itinerante in giro per Milano a bordo di un Wine Bus double-decker con la degustazione di 4 vini Franciacorta (partenze da corso Venezia 51, l’11 novembre alle 20, il 12 alle 17 e il 14 alle 11,30. Costo: 45 euro), peraltro guidata da uno dei migliori sommelier in circolazione, Nicola Bonera. Quando si dice che un’eccellenza ne richiama un’altra.