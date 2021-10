Milano - Dal 3 al 10 ottobre 2021 è in programma la quarta edizione della Milano Wine Week, la kermesse dedicata al mondo del vino con oltre 300 appuntamenti in programma. Oltre agli eventi ufficiali nel quartier generale di Palazzo Bovara, tra gli appuntamenti più attesi ci sono quelli organizzati nei 10 distretti dislocati in altrettante zone della città, a cura di dieci diversi Consorzi di tutela che, in sinergia con risotranti e locali del quartiere, per una settimana promuoveranno i vini e altre eccellenze dei propri territori.

Consorzio per la Tutela del Franciacorta - Brera

I ristoranti ed i locali del quartiere di Brera, Solferino e Garibaldi ospiteranno iniziative dedicate a Franciacorta, creeranno menù in abbinamento ed altre attività a tema ed apriranno le porte a tutti coloro che vorranno scoprire la versatilità del Franciacorta. Il quartiere, grazie ad un arredo urbano personalizzato, si trasformerà, nel Franciacorta District e, per tutta la settimana, i ristoranti e i wine bar di questo affascinante quartiere avranno una brandizzazione Franciacorta con totem informativi che grazie all’inserimento di Beacon invieranno contenuti sugli smartphone del pubblico di passaggio per promuovere le attività del District. Qui l'elenco dei locali aderenti.

Asti Docg - Sempione

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg - Garibaldi

Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo - Porta Venezia

La regione più green d’Europa mette in scena tante proposte quindi per soddisfare diverse tipologie di target. Il Montepulciano d’Abruzzo è sicuramente considerato uno tra i grandi vitigni a bacca rossa d’Italia e rappresenta più della metà della base ampelografica regionale, oltre ad essere il vitigno di riferimento della doc Montepulciano d’Abruzzo, che nel 2018 ha compiuto 50 anni. Di assoluta rilevanza anche la produzione di vini rosati come il Cerasuolo d’Abruzzo, dal 2010 prima denominazione in Italia dedicata esclusivamente alla tipologia rosata. Tra bianchi autoctoni spicca, oltre all’Abruzzo Pecorino, il Trebbiano d’Abruzzo, vino bianco di grande potenzialità e versatilità, tanto da poter essere apprezzato sia giovane, nella sua piacevolezza, che nella sua versione più longeva e complessa. Oppure ancora la Passerina, la Cococciola e il Montonico. Tra le novità più recenti anche il successo crescente di una produzione di spumanti da uve autoctone, ottenuti per lo più con metodo Martinotti, a cui l’Abruzzo sta dedicando grande attenzione.

Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella - Marghera

Nove giorni di promozione con Valpolicella, Ripasso, Amarone e Recioto serviti alla mescita in venti locali, tra ristoranti e wine bar del quartiere milanese ‘Marghera-Sanzio’. “Milano è una piazza strategica per i vini della denominazione, con l’Amarone da sempre ben posizionato nelle carte dei ristoranti gourmet della città – commenta Christian Marchesini, presidente del Consorzio Vini Valpolicella -. In questa fase di rinnovata fiducia e ripresa, è importante ritornare a dialogare con i principali protagonisti della domanda di vino della Valpolicella, dagli operatori fino ai winelover. In questo contesto – prosegue Marchesini - Milano assume un ruolo importante nell’ambito del nostro programma di promozione che punta anche sul mercato interno oltre che alle azioni sui principali Paesi target per i vini della Valpolicella. Una denominazione – conclude il presidente del Consorzio – che muove un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro l’anno e i suoi vini esportati in oltre 80 nazioni”.

Consrozio vini Oltrepò Pavese - Eustacchi

Lugana - Porta Romana

Regione Liguria - Isola

Consorzio del Chianti - Navigli

Oltre 20 locali tra bar, enoteche e ristoranti proporranno il vino Chianti d.o.c.g. in formule originali di degustazione e sfiziose combinazioni enogastronomiche, trasformando la zona in un vero e proprio viaggio dedicato ai Chianti Lovers. Inoltre, lunedì 4 ottobre i riflettori della Milano Wine Week 2021 saranno puntati sul seminario internazionale del Consorzio Vino Chianti. Luca Alves, Wine Ambassador del Consorzio, si collegherà da Milano con Londra, New York, Miami, Chicago e Toronto per portare queste metropoli internazionali nel mondo del Chianti d.o.c.g. attraverso una degustazione orizzontale per sottozone dell'annata 2019. Domenica 10 ottobre toccherà a Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, Shenzhen e Tokyo andare alla scoperta dei prodotti del Consorzio accompagnati ancora da Luca Alves in una degustazione verticale dedicata al vino Chianti Superiore d.o.c.g.

Brunello di Montalcino - Galleria Vittorio Emanuele II

Da domenica 3 a venerdì 8 ottobre quindici produttori montalcinesi saranno i protagonisti delle cene gourmet in programma in sette ristoranti glamour della Galleria e in piazza della Scala, con menù ad hoc abbinati al Brunello di Montalcino 2016 al Brunello Riserva 2015 delle rispettive aziende. Nel corso dell'intera manifestazione, spiega una nota, il Brunello e gli altri vini tutelati dal Consorzio saranno anche al centro degli speciali pairing e delle proposte culinarie giornaliere delle esclusive griffe gastronomiche dello storico passage milanese: Biffi, Ristorante Cracco, Ristorante Galleria, La Locanda del Gatto Rosso, Salotto, Savini 1867 e Terrazza Duomo 21. Dal palato al business, con le otto masterclass previste dal 5 al 10 ottobre a Palazzo Bovara e in diretta streaming con Miami, Toronto, Hong Kong, Londra e New York sotto la guida di Filippo Bartolotta, giornalista e tra i più autorevoli storyteller del vino a livello internazionale, e Cristina

Mercuri, wine educator e diplomata Wset ( Wine & Spirit Education Trust). Nelle degustazioni focus sulle annate 2015 e 2016, la memorabile combo celebrata dalla critica enologica mondiale, e sul Rosso di Montalcino 2019.