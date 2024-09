Presentata la Milano Wine Week 2024: tutte le novità

Milano – Si terrà dal 5 al 13 ottobre la ‘Milano Wine Week 2024"’ (MWW24), settima edizione della manifestazione dedicata al vino e rivolta tanto ai professionisti del settore quanto ai wine lover, che si snoda in diverse location e quartieri del capoluogo lombardo.

Il programma degli eventi è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cordusio, a cui hanno partecipato il presidente di MWW e founder di MWW Group, Federico Gordini, Alessandra Grendele (Carrefour Italia), Maurizio Zanella (Consorzio Franciacorta), Alessandro Rossi (Partesa), Paolo Porfidio ("Guida Wine List Italia"), Omar Bertoni (LifeGate Way), Francesca Seralvo (Consorzio Vini Oltrepò Pavese) e Alessandro Misani (Melia Hotels International).

"Se il futuro del vino dipende dalla capacita del settore di adattarsi e coinvolgere una nuova generazione di appassionati, e ora che l'industria del vino adotti strategie mirate per stimolare l'interesse delle nuove generazioni" ha affermato Gordini, spiegando che "le sfide che il settore deve affrontare sono molteplici e spaziano dalle risposte ai cambiamenti climatici, alla necessita di avvicinare le nuove generazioni di consumatori, i quali mostrano una crescente distanza dalle tradizionali modalità di comunicazione del mondo vinicolo, fino all'esigenza non più differibile di investire nella formazione del personale del mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Il nostro lavoro, assieme a quello dei nostri partner, si e focalizzato su questi temi - ha concluso Gordini - trasformandoli nelle fondamenta su cui abbiamo costruito le principali novità della manifestazione".

La settimana meneghina del vino si aprirà sabato 5 settembre in piazza Tre Torri a CityLife con il tradizionale brindisi in collaborazione con il Consorzio dell'Asti Docg, a cui seguirà il debutto del party ‘One Wine Night’ all'Arco della Pace "che mira ad unire lo storytelling del vino alla musica elettronica". Tra le altre novità annunciate quest'anno per accorciare le distanze con la Gen Z, il polo consumer ‘Enoteca Milano Wine Week’ si sposta nei Dazi dell'Arco della Pace: aperto, per nove giorni, ospiterà "un'area di degustazione interattiva e tecnologica" e un calendario di iniziative "pensate per avvicinare anche i consumatori meno esperti al mondo del vino".

Dall'8 al 12 ottobre, prenderà vita anche il format inedito ‘Night Wine Talks’ al Marchese di via dei Bossi, che dalle 22.30 diventa il salotto di MWW24, dove ogni sera conversazioni con ospiti e personaggi illustri si uniscono a degustazioni di Franciacorta. Quest'anno raddoppia da 50 a 100 il numero dei sommelier dell'alta ristorazione italiana coinvolti nella ‘Guida Wine List Italia’ e nel ‘Grand Tasting’ di domenica 6 ottobre, che si svolgeranno a Palazzo Bovara e a Palazzo Castiglioni. Prevista anche la delegazione di trenta Head sommelier proveniente da tutto il mondo, grazie al supporto di Ice Agenzia.

Gli ‘MWW Awards’ si terranno al Teatro Manzoni il 7 ottobre, con la terza edizione dei premi "Carta Vini Italia", "Wine Retail" e "Best italian Wine Selection" assegnati da una giuria di esperti presieduti da Andrea Grignaffini. Alla sua seconda edizione, sarà inoltre premiato da Freccianera il ristorante con la selezione bollicine piu coinvolgente. Spazio anche alla sostenibilita con "Wine in Action", il primo programma di accelerazione dedicato alle startup vinicole piu innovative, realizzato in collaborazione con LifeGate Way.

Diversi i partner che hanno aderito a MWW 2024, di cui Carrefour Italia è main sponsor, con "Consorzi, organizzazioni e centinaia di aziende provenienti da tutta Italia ma anche realta extra-settore, istituzioni, associazioni di categoria e, soprattutto, il pubblico finale, grazie ad un format sempre piu immersivo e coinvolgente, improntato al coinvolgimento dei consumatori tramite esperienze che coinvolgeranno anche centinaia di locali milanesi".