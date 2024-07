Ritrovato a Città Studi il giovane calabrese scomparso quindici giorni fa

Milano, 24 luglio 2024 – È stato ritrovato a Milano Williams Giuliano Bonanno, il 31enne di Cosenza scomparso lo scorso 10 luglio. La mamma disperata aveva chiesto aiuto; l'uomo era stato a Cremona da un’amica, poi si è diretto sicuramente a Milano ma di lui la famiglia non aveva più notizie, "non sappiamo se sia ancora lì, potrebbe essere in stato confusionale e in difficoltà".

L'associazione Penelope Lombardia aveva raccolto l'appello e segnalato la scomparsa sui suoi canali social. Il 31enne è stato avvistato ieri dai carabinieri in via Bonardi, a Città Studi: era in stato confusionale ed è stato accompagnato al Policlinico, dove, durante gli accertamenti, è emerso fosse Williams Giuliano Bonanno.

Cosi è stato allertato il 112, quindi in ospedale è intervenuta una Volante della polizia che ha poi avvisato la famiglia. L'uomo è in buone condizioni di salute.