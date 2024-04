Ragazzo sparito ritrovato a Fiumicino

Dopo un’attesa di nove mesi, Vincenzo D’Introno, un giovane di 22 anni proveniente dalla provincia di Bari, scomparso dalla Valtellina dove si era recato in cerca di lavoro, è stato ritrovato a Fiumicino. La sparizione era avvenuta dopo un colloquio di lavoro a Livigno, dove avrebbe voluto trasferirsi. Per motivi ancora non noti, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce. Il ritrovamento del ragazzo è avvenuto nei pressi di un centro commerciale nella città aeroportuale romana. Il ragazzo era in uno stato di confusione mentale. Fortunatamente è stato soccorso prontamente dagli addetti alla vigilanza di Parco Leonardo e successivamente preso in carico dai carabinieri. La sparizione di Vincenzo, che aveva scatenato l’allarme tra i suoi familiari e le autorità competenti, era avvenuta il 5 luglio. Mi. Pr.