Weiss, il cane scomparso in vacanza e ritrovato dopo 5 giorni: “Non saremmo mai ripartiti senza di lui”

Milano – Weiss, un cane sordo di razza pitbull, si era smarrito lo scorso 8 agosto. In una città a lui sconosciuta, Livorno, dove i suoi padroni si trovavano in vacanza. Il guinzaglio si è rotto improvvisamente e lui è scappato via in un attimo.

E per i suoi padroni – Fulvio Guarino e Isabella Diller, una coppia residente a Milano – è cominciata un’estenuante ricerca durata giorni, vissuti a cavallo tra angoscia e speranza. “Senza di lui non torniamo a casa”, hanno detto, e si sono messi sulle tracce del loro Weiss, coinvolgendo nella ricerca anche tanti, tantissimi livornesi che hanno preso a cuore la vicenda. Per giorni nella città toscana si è infatti diffuso un tam-tam ad ogni livello, su Whatsapp e sul web, col passaparola e con gruppi di ricerca spontanei, tramite volantinaggi e persino con appelli sui giornali.

Alla fine, tanta costanza è stata premiata: Weiss è stato ritrovato oggi, domenica 13 agosto, nel parco di Villa Maurogordato. E’ in buone condizioni e i suoi padroni, commossi, hanno potuto riabbracciarlo. E ora potranno fare ritorno a Milano tutti e tre insieme. Fondamentale per ritrovarlo è stato l’aiuto di altri due cani. Bul, cane molecolare del gruppo I Nasi Volanti, arrivato con il suo conduttore cinofilo Giovanni Buttà appositamente dalla provincia di La Spezia; e Cristina, una femmina che conosce Weiss da quando era piccolo, pure lei appositamente portata a Livorno. Solo Cristina, infatti, poteva avvicinare Weiss senza farlo scappare. “Siamo corsi incontro a Weiss che ci ha riconosciuti – racconta Isabella – non abbiamo trattenuto le lacrime per la gioia di riabbracciarlo. Non saremmo mai partiti da Livorno senza di lui”.