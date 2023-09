Webinar e laboratori gratis a Lainate per donne in cerca di lavoro

Donne e lavoro. Molto spesso le donne incontrano maggiori difficoltà a trovare un impiego. Complici anche gli stereotipi riguardo al lavoro familiare e di cura, si ritrovano più spesso inattive: una condizione che riguarda il 30,5% delle donne europee. Un’occasione per sostenere le lainatesi e aiutarle a mettere a fuoco le esperienze che ognuna porta con sé - spesso spendibili sul mercato del lavoro e di cui non se ne ha consapevolezza - scende in campo a Lainate, dove è in partenza il progetto tutto al femminile, Pathway donne, al lavoro con la tua esperienza di vita. Realizzato da Afol Metropolitana con l’Amministrazione il progetto avrà un webinar il 26 settembre e un percorso laboratoriale di 16 ore, entrambi gratuiti. Le iscrizioni sono aperte, i posti limitati. Sul sito del Comune di Lainate tutte le informazioni.Mon.Gue.