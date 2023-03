Web radio e dj Tre corsi gratuiti grazie al Comune

Una possibilità per imparare una professione e mettersi alla prova. Saranno esperti di web radio e dj a tenere il ciclo di lezioni proposte dal Comune con le associazioni BuccinascoGiovane, ProLoco, Lhub e Auser Attivamente Buccinasco per apprendere tutti i segreti degli speaker radio. Il corso, gratuito per i residenti, è dedicato ai giovani tra i 15 e i 29 anni. "Vogliamo investire sui giovani - spiega Martina Villa, assessore alla Cultura e alle politiche giovanili - promuovendo attività formative e occasioni di crescita per ragazzi. Li abbiamo invitati a farci sapere i loro desideri e i loro bisogni e insieme possiamo creare progetti interessanti. Abbiamo accolto la proposta delle associazioni cittadine che, con esperti del settore, vogliono offrire ai nostri giovani la possibilità di imparare un mestiere e divertirsi a creare contenuti". Sono previsti tre corsi, due dedicati alla web radio e uno ai dj. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi contattando l’associazione BuccinascoGiovane.

Francesca Grillo