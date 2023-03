Web e aziende Orientalavoro ora raddoppia

Orientalavoro si sdoppia per un maggiore livello di approfondimento e partecipazione dei giovani che potranno dotarsi di strumenti utili per accostarsi al mondo del lavoro. L’edizione 2023 si struttura in due momenti che accoglieranno quasi un migliaio di studenti al Centro culturale Pertini. Domani la giornata sarà dedicata al mondo delle aziende manufatturiere e metal meccaniche, mentre martedì gli allievi potranno immergersi prevalentemente nelle professioni legate alla comunicazione e all’organizzazione di eventi con la partecipazione di esperti di web communication e YouTubers. La due giorni prevede delle plenarie nella prima metà della mattina, in cui imprenditori ed esperti di settore presentano quali sono oggi le più importanti opportunità per i giovani, le competenze richieste e i percorsi di specializzazione e orientamento. I temi si declinano rispetto all’autoimprenditorialità, alla piccola e media impresa e al pubblico impiego, con un focus sulle esperienze di tirocinio.

Seguono poi i workshop con attività di orientamento rispetto al proprio curriculum, attitudini, punti forti e come valorizzarli durante i colloqui di selezione insieme alle competenze trasversali. Infine, saranno organizzati anche laboratori sulla web reputation per presentarsi in maniera efficace alle aziende nelle fasi di recruiting. "Il dialogo tra scuola e lavoro deve essere diretto per guidare i ragazzi in questa fase di crescita tanto fondamentale, quanto delicata. L’obiettivo è trasmettere consigli utili anche attraverso esperienze pratiche", commenta Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle Politiche educative. La.La.