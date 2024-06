Volontari in crescita. Cala la raccolta

La bilancia è in attivo: +0,26% di donatori sul 2022 e +10,39% di nuovi iscritti. "Significa che ogni anno riusciamo a ingaggiare 27mila persone – spiega Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia –. I nuovi ingressi compensano le uscite: per ragione di età o salute il 10% lascia l’ Avis. Ma la variazione è positiva". I numeri del bilancio 2023 dell’associazione rivelano un’inversione di tendenza rispetto al trend negativo del 2021: i donatori lombardi sono attualmente 261.811, il 97% dei soci. Nel 2020, l’anno del Covid, erano 261.144 prima di scendere a 258.900. Il 21% dei soci Avis a livello nazionale arriva dalle Lombardia, con un contributo del 24% al totale delle donazioni (463.822 su quasi 2 milioni). Tuttavia, nel 2023 è diminuita la percentuale di nuovi donatori giovani (18-25 anni): 6.992 contro i 7.085 del 2022 (-1,31%). Si mantiene invece sopra i 7.000 il numero di donatori provenienti da Paesi extra-europei.

Anche se in percentuale minore rispetto al 2022, il dato relativo alle donazioni totali prosegue la discesa (-0,54%): 463.822 nel 2023 contro le 466.346 dei dodici mesi precedenti. Il 47% del sangue (180.620) viene raccolto nelle strutture associative, 201.926 in quelle pubbliche. La raccolta del plasma (76.237 donazioni) invece ha come punto di riferimento privilegiato i centri di trasfusione; 47.483 il dato delle strutture pubbliche, 28.754 quelle associative. Le 5.039 “altre donazioni“ infine si dividono tra 3.345 nel pubblico e 1.694 nelle strutture Avis. "Nel corso del 2023 sono state raccolte in Asst Lodi circa 13mila unità di sangue intero ed effettuate 2.600 donazioni di plasma in aferesi" ha sottolineato con una nota l’Asst locale. L.B.