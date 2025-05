Volontari in azione, via il degrado dalle aiuole della città

Aiuole comunali sempre più decorose e belle, grazie al lavoro dell’associazione "Mi prendo cura… di Bresso". Anche in questi giorni di maggio, i volontari e le volontarie sono entrati in azione per innestare fiori e piante nei tanti piccoli spazi verdi della città. Come, per esempio, nella zona pedonale della centrale piazza Immacolata (nella foto), dove è stato completamente ripulito e rigenerato il settore a prato, a ridosso del muro esterno; ora è un vero proprio giardino con calle, margherite, piantine e arbusti dai fiori colorati: "Quotidianamente ci prendiamo cura di quanto abbiamo piantumato, girando per le varie aiuole - conclude Claudio Mondin dell’associazione Mi Prendo cura di Bresso -. In questo mese, abbiamo recuperato altre due aiuole: una è in via Turati e l’altra si trova in via Papa Giovanni XXIII. Grazie ai cittadini bressesi che ci donano i fiori, che subito piantumiamo".

G.N.