Volo di 10 metri nel cantiere. Grave un operaio di 18 anni caduto dentro un cavedio

di Marianna Vazzana

Stava lavorando in un edificio in ristrutturazione in via Senato 13, in pieno centro, quando è caduto in un cavedio facendo un volo di 10 metri. Ora il ragazzo, operaio di 18 anni di origini kosovare, lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Raffaele.

Stando a quanto rilevato finora, il giovane (che in base alle prime informazioni lavora per una ditta in subappalto) stava spostando del materiale quando, attorno alle 15 di ieri, ha appoggiato il piede su delle assi, verosimilmente pensando potessero reggere il suo peso. Le tavole però si sono rotte e lui è precipitato nel cavedio sottostante, sbattendo violentemente a terra. Immediata la richiesta di aiuto: i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti con più squadre.

Il personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) è riuscito a recuperare il giovane attraverso una manovra complessa. Poi il diciottenne è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Raffaele, in codice rosso. Sul posto anche Ats e polizia locale. Ora gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Da capire, in primis, se siano state rispettate o meno tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.

Ed è il secondo infortunio sul lavoro in pochi giorni: lunedì scorso Antonio Maruca, titolare del ristorante “Acquasala“ in Ripa di Porta Ticinese, sul Naviglio Grande, è caduto da un trabattello mentre stava montando pannelli di insonorizzazione nel suo locale ed è morto sul colpo.