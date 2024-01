A Milano volantini di protesta con le facce di Brooke Logan e Ridge Forrester. Ecco perché

Milano – Ognuno si sceglie le battaglie che vuole. A Milano, città dove succede di tutto, accade persino che qualcuno protesti per… Beautiful. Proprio lei, la soap delle soap, la Forrestereide che va avanti da 37 anni sempre con gli stessi ingredienti: tradimenti, amori, matrimoni, figli, divorzi, scandali, morti, resurrezioni, colpi di scena telefonatissimi. Una ricetta immortale capace di inchiodare davanti al televisore ogni giorno poco dopo il Tg5 delle 13.30 due milioni e mezzo di telespettatori.

Da qualche giorno il colpo di scena è a Milano: su saracinesche, alberi e muri sono comparsi dei volantini con le facce di Brooke Logan e (new) Ridge Forrester. Il testo è inequivocabile: “Stanno uccidendo Beautiful! Negli ultimi otto anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!”.

Il “volantinaggio” è stato rilanciato dalle pagine social di TwittamiBeautiful, community molto ben organizzata di appassionati della soap che, con la leggerezza che richiede la visione delle avventure dei Forrester/Logan, con molta ironia ma anche molta precisione e serietà ogni giorno pubblica aggiornamenti sulla soap di Canale 5.

E proprio TwittamiBeautiful da tempo “denuncia” il trattamento subito dalle puntate italiane da parte di Mediaset, che le acquista dalla Cbs. Puntate che nella messa in onda vengono tagliate, cucite, ridotte. Chi vuol vedersi una puntata deve sorbirsi per metà del tempo le pubblicità, senza contare repliche e ritardi rispetto alla messa in onda americana. Proprio TwittamiBeautiful, presente su Facebook, Instagram, X e con un suo blog, ricostruisce: “Il prodotto venduto dalla CBS in Italia consta in realtà di 21 minuti ma l’Azienda italiana, però ne dispone a proprio piacimento, mostrando solo 10/12 minuti di cui 6/7 di inedito. A quanto pare la CBS ha un contratto blindato, un matrimonio indissolubile: una volta consegnato il prodotto nelle mani di Mediaset, questa ne può far esattamente ciò che vuole, causando non poca frustrazione in tutti noi”.

A fotografare i volantini è stato @sebastiano_pantucci, evidentemente appassionato anche lui di Ridge e gli altri. “Ancora Milano tappezzata, presumibilmente, da un fan davvero arrabbiato!”, scrivono da TwittamiBeautiful. Un fan che per il momento resta anonimo.