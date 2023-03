Vola dall’impalcatura Operaio in ospedale

È caduto da un’impalcatura in un cantiere a Pioltello, paura in via Bizet per un operaio di 48 anni che ha fatto un salto di quattro metri. È successo ieri mattina poco dopo le 9. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza, sull’infortunio indagano gli ispettori di Ats, a soccorrere il ferito e a prestargli le prime cure il 118 e la polizia locale, una pattuglia si è occupata anche di smistare il traffico che si era formato in zona. Da chiarire le cause dell’incidente, sotto la lente c’è il rispetto delle norme di sicurezza.