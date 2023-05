"Vogliamo investire nelle infrastrutture"

1) Sono da sempre animato da un profondo spirito di servizio per la comunità: ho sempre considerato il volontariato una componente importante per la mia crescita come cittadino. Dopo una vita ricca di esperienze professionali e personali, ho deciso di mettermi a disposizione dei cittadini di Bresso per trovare soluzioni pratiche e praticabili, condivise e sostenibili ai problemi quotidiani.

2) Riuscire a fare dei bandi che non vadano deserti. Primo quello per la piscina chiusa da due anni e in stato di abbandono che ha costretto moltissimi bressesi a rinunciare a sport e benessere. La lotta al degrado, con la manutenzione di strade e marciapiedi e di strutture abbandonate come quelle sportive di via Deledda o i capannoni. La mobilità, non solo la metrotramvia in attesa della metro, ma anche servizi di carsharing e bikesharing adeguati alle esigenze della città e sconti fino alla gratuità sui mezzi in base alle età.

3) Se non vogliamo che Bresso si trasformi in un quartiere deserto della città metropolitana dobbiamo avere il coraggio di investire nelle infrastrutture. Solo così saremo attrattivi per giovani, aziende e istituzioni. Si parla del caro affitti a Milano, ma nessuno considera di trasferirsi a Bresso. Abbiamo l’Università Bicocca vicina e gli studenti non cercano casa qui. Come mai?

4) Oggi Bresso è una città che deve pianificare rapidamente cosa vorrà essere tra 10 anni, altrimenti morirà per incuria, per invecchiamento della popolazione residente e per mancanza di servizi essenziali, dall’assistenza alle famiglie al sostegno per i giovani.

5) Un hub per le giovani imprese innovative, capace di attirare investitori dall’Italia e dall’estero, collegato con l’Europa e con il mondo. Una città del Parco Nord che possa essere una risorsa ambientale ed economica, come lo è per esempio Central Park a New York, che attira milioni di turisti. Abbiamo risorse straordinarie a Bresso che non vengono sfruttate.

6) La piscina. È urgente, abbiamo perso già troppo tempo. Questo è un servizio ai cittadini, non una voce di bilancio. E il giorno due, la manutenzione dei marciapiedi e delle strade. Giu.Na.