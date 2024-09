Voci da piazza Aspromonte: "C’è chi aiuta i senzatetto. Ma in piazza alcol e litigi"

In piazza Aspromonte regna la diffidenza, e anche un po’ di paura. Non si fidano i ragazzi seduti sulla cerchia di muretti, né le persone che portano a spasso il cane o che accompagnano i bambini a giocare, in quel rettangolo di verde e cemento a pochi metri da piazzale Loreto. "Sa com’è, qui in giro c’è gente poco raccomandabile", commenta una signora, che non vuole rivelare il nome e chiede di vedere il tesserino da giornalista. "La polizia viene spesso: dopo il Covid la situazione è peggiorata". E infatti, la piazza è stata più volte oggetto di lamentele, tra feste notturne, musica alta, sporcizia e liti in continuazione. "Alcune persone si ritrovano qui a bere, e quando bevono troppo si spaccano le bottiglie in testa", racconta Tiler Emanuel, che gioca nel campo da basket al centro della piazza. "Per il mio cane è pericoloso, perché a terra ci sono cocci di vetro". Ma per altri abitanti della zona non c’è nessun allarme sociale. "Ci passo spesso, di giorno, e nessuno mi dà fastidio", racconta un’altra signora che però vuole rimanere anonima. "Parlo con le persone che dormono sulle panchine e ogni tanto porto i vestiti smessi di mio marito. Ma vorrei dare di più".Thomas Fox