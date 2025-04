Vizzolo, interventi chirurgici più precisi, efficaci e sicuri con il robot multifunzione

Un robot multifunzione destinato a potenziare l’offerta e la qualità della chirurgia specialistica: l’assegnazione ad Asst Melegnano e Martesana di un’apparecchiatura robotica di ultima generazione rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita per un’Azienda da sempre impegnata nello sviluppo e nell’adozione delle più moderne dotazioni tecnologiche. La direttrice generale Roberta Labanca, insieme alla direzione strategica, ha condiviso con i primari l’assegnazione, avvenuta nei giorni scorsi da parte di Regione Lombardia, di un sistema di chirurgia robotica destinato a garantire prestazioni chirurgiche sempre più avanzate e tecnologicamente qualificate.

È stato anticipato che, in una prima fase, la nuova apparecchiatura sarà utilizzata nei reparti di chirurgia generale, urologia e ginecologia, con una previsione minima di 250 procedure all’anno. Il numero effettivo degli interventi varierà in base alle singole specialità, al volume dei casi e alle diverse esigenze cliniche dei pazienti.

L’attuale programmazione chirurgica lascia già intravedere una buona attrattività per queste specialità all’interno dell’Azienda, coprendo un ampio spettro di patologie: da quelle oncologiche dell’apparato addominale e urinario, fino ai disturbi legati alla statica pelvica femminile. I primari sono già al lavoro per organizzare al meglio il blocco operatorio di Vizzolo Predabissi, in vista dell’installazione del nuovo robot.

Mas.Sag.