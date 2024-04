Vivere Cernusco festeggia 40 anni

Quarant’anni di battaglie che hanno forgiato la sensibilità dell’opinione pubblica su sociale, cultura e ambiente. Vivere Cernusco, la lista civica di centrosinistra, festeggia il traguardo, il gruppo, nato nel 1984, lancia una serie di eventi per celebrare la ricorrenza. Si comincia sabato dal concerto di Paolo Jannacci alla Casa delle Arti, alle 21, al suo fianco sul palco il trombettista Daniele Moretto. Sarà l’indimenticabile "Vincenzina e la fabbrica" di papà Enzo a riportare il pubblico indietro ai tempi della grande industria soppiantata dalla globalizzazione. A fare gli onori di casa, il capogruppo in Consiglio Giordano Marchetti (nella foto), "sono uno degli ex ragazzi che l’ha fondata con l’obiettivo di proteggere il territorio che è il bene comune della città e poi c’è da sempre l’attenzione alla scuola e alla sanità". Un programma inossidabile scandito dall’alternarsi in maggioranza e all’opposizione, 14 e 26 anni rispettivamente, "dal 2021 siamo tornati in minoranza a riprova che quando non ci sono le condizioni per portare avanti le nostre battaglie, non ha senso rimanere attaccati alla poltrona. Se la mediazione non porta alla tutela del meglio, non ha senso". "Siamo all’inizio di una serie di appuntamenti, mostre e incontri su temi importanti, ci sarà anche un video in cui ci raccontiamo e un grande ritrovo tra il 5 e l’8 settembre per celebrare l’impegno per Cernusco con uno sguardo aperto sul mondo, come vuole il nostro motto: pensare globalmente, agire localmente".Bar.Cal.